Імпорт бензинів у вересні зменшився внаслідок рекордних цін та сезонного фактору – А-95

Імпорт автомобільних бензинів у вересні 2026 року становив 145 тис. тонн, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і на 5% менше порівняно з серпнем, повідомили у консалтинговій групі "А-95" за результатами спеціального дослідження.
Своєю чергою з початку року було ввезено 1,26 млн тонн бензинів, або на 15% більше, ніж 2025 року.
"Скорочення постачань бензинів у вересні відбувалося на тлі сезонного зменшення споживання. На попит також тиснули рекордні цього року роздрібні ціни, що спонукали власників автомобілів до економії", – пояснили в "А-95".
Найбільшим постачальником, як і в попередні місяці, залишається Литва: 46,4 тис. тонн, або 32% загального обсягу. Друге місце за обсягами посідає Польща з результатом 36,8 тис. тонн – 25% загального імпорту.
Сумарна частка двох країн у вересні зменшилася з 60% до 57%. При цьому обсяги найбільшого постачальника, групи ORLEN, з цих напрямків скоротилися з 78,8 тис. тонн до 67,8 тис. тонн, що становило 47% загального імпорту.
Своєю чергою, відвантаження з Німеччини скоротилися на 25%, – до 13,6 тис. тонн, з яких 8,3 тис. тонн, або 61%, припало на мережу UPG.
На відміну від західного напрямку, постачання з півдня зросли, і збільшення обсягів відбулося за рахунок нарощування імпорту з Румунії на 29% – до 30,1 тис. тонн. Водночас відвантаження з Греції впали на 28% – до 10,8 тис. тонн.
Серед імпортерів лідирує ОККО – 51 тис. тонн у вересні й 375 тис. тонн з початку року, що становить 30% загального обсягу імпорту. На другій позиції опинилася UKRNAFTA з 19,5 тис. тонн. Мережі WOG і UPG привезли відповідно 19 тис. тонн і 15,9 тис. тонн.
Імпорт бензину за країнами відвантаження, тис. т
|Країна-постачальник
|Серп.26
|Вер.26
|Литва
|51,8
|46,4
|Польща
|40,1
|36,8
|Румунія
|23,4
|30,1
|Німеччина
|18,2
|13,6
|Греція
|15
|10,8
|Молдова
|1,9
|4,1
|Інші
|2
|3
Дані: А-95
ТОП-10 імпортерів бензину
|Компанія
|Обсяг, тис. т
|ОККО
|51
|Укрнафта
|19,5
|WOG
|19
|UPG
|15,9
|БРСМ-Нафта
|5,3
|Авантаж
|3,4
|BVS
|2,6
|Socar
|2,6
|KLO
|2,3
|VST
|1,9
|Інші
|21,3
Дані: А-95
За даними моніторингу "А-95", станом на 5 жовтня середня роздрібна ціна бензинів в українських мережах складала: А-92 – 85,97 грн/л, А-95 – 98,25 грн/л і А-95+ – 93,57 грн/л.