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Економіка

Імпорт бензинів у вересні зменшився внаслідок рекордних цін та сезонного фактору – А-95

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Імпорт бензинів у вересні зменшився внаслідок рекордних цін та сезонного фактору – А-95

Імпорт автомобільних бензинів у вересні 2026 року становив 145 тис. тонн, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і на 5% менше порівняно з серпнем, повідомили у консалтинговій групі "А-95" за результатами спеціального дослідження.

Своєю чергою з початку року було ввезено 1,26 млн тонн бензинів, або на 15% більше, ніж 2025 року.

"Скорочення постачань бензинів у вересні відбувалося на тлі сезонного зменшення споживання. На попит також тиснули рекордні цього року роздрібні ціни, що спонукали власників автомобілів до економії", – пояснили в "А-95".

Найбільшим постачальником, як і в попередні місяці, залишається Литва: 46,4 тис. тонн, або 32% загального обсягу. Друге місце за обсягами посідає Польща з результатом 36,8 тис. тонн – 25% загального імпорту.

Сумарна частка двох країн у вересні зменшилася з 60% до 57%. При цьому обсяги найбільшого постачальника, групи ORLEN, з цих напрямків скоротилися з 78,8 тис. тонн до 67,8 тис. тонн, що становило 47% загального імпорту.

Своєю чергою, відвантаження з Німеччини скоротилися на 25%, – до 13,6 тис. тонн, з яких 8,3 тис. тонн, або 61%, припало на мережу UPG.

На відміну від західного напрямку, постачання з півдня зросли, і збільшення обсягів відбулося за рахунок нарощування імпорту з Румунії на 29% – до 30,1 тис. тонн. Водночас відвантаження з Греції впали на 28% – до 10,8 тис. тонн.

Серед імпортерів лідирує ОККО – 51 тис. тонн у вересні й 375 тис. тонн з початку року, що становить 30% загального обсягу імпорту. На другій позиції опинилася UKRNAFTA з 19,5 тис. тонн. Мережі WOG і UPG привезли відповідно 19 тис. тонн і 15,9 тис. тонн.


Імпорт бензину за країнами відвантаження, тис. т

Країна-постачальник Серп.26 Вер.26
Литва 51,8 46,4
Польща 40,1 36,8
Румунія 23,4 30,1
Німеччина 18,2 13,6
Греція 15 10,8
Молдова 1,9 4,1
Інші 2 3

Дані: А-95


ТОП-10 імпортерів бензину

Компанія Обсяг, тис. т
ОККО 51
Укрнафта 19,5
WOG 19
UPG 15,9
БРСМ-Нафта 5,3
Авантаж 3,4
BVS 2,6
Socar 2,6
KLO 2,3
VST 1,9
Інші 21,3

Дані: А-95

За даними моніторингу "А-95", станом на 5 жовтня середня роздрібна ціна бензинів в українських мережах складала: А-92 – 85,97 грн/л, А-95 – 98,25 грн/л і А-95+ – 93,57 грн/л.

#пальне #імпорт
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