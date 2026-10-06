"Metro Україна" та Prometheus запустили безкоштовний курс для майбутніх рестораторів

Компанія "Metro Україна" та онлайн-платформа для навчання Prometheus запустили безкоштовний онлайн-курс "Основи ресторанного бізнесу: як відкрити і розвивати власний заклад".

Як повідомили у пресслужбі "Metro Україна", тема курсу була обрана не випадково, адже попит на відкриття нових HoReCa-бізнесів в Україні залишається високим. Так, за даними Opendatabot, у 2025 році в Україні зареєстрували 13 373 нових ФОП у сфері громадського харчування. Водночас 25% ФОПів, які закрилися у 2025 році, пропрацювали менше півроку, а 36% – не змогли відсвяткувати своє дворіччя.

"Ми щодня працюємо з представниками HoReCa і бачимо, скільки питань виникає у підприємців ще до відкриття закладу – від концепції та фінансової моделі до організації кухні й роботи з продуктами. Для нас важливо підтримувати розвиток HoReCa в Україні та сприяти відкриттю нових успішних бізнесів. Саме тому ми разом із Prometheus створили безкоштовний курс, який може стати першим кроком як для майбутніх рестораторів, так і для тих, хто вже працює у цій сфері", – пояснила Катерина Кірнесенко, маркетинг-директорка "Metro Україна".

Розроблений курс дозволяє розібрати ресторанний бізнес ще до моменту запуску: продумати концепцію та формат закладу; попрацювати з меню, фінансовою моделлю, організацією кухні, закупівлями, командою, сервісом і маркетингом.

Лекторами курсу стали практики ресторанного бізнесу, які поділилися власними знаннями щодо організації роботи професійної кухні, підбору продуктів і постачальників, залучення гостей та оцінки економіки бізнесу.

Розвиток професійних знань є одним із напрямів системної роботи "Metro Україна" з HoReCa.

Компанія вже підтримує студентів кулінарних коледжів у межах проєкту "Кулінарний старт". Курс із Prometheus розширює цю роботу: тепер практичні знання про ресторанний бізнес доступні значно ширшій аудиторії.

Курс "Основи ресторанного бізнесу: як відкрити і розвивати власний заклад" доступний безкоштовно онлайн на платформі Prometheus за посиланням.

Prometheus – найбільша українська платформа професійного розвитку, заснована у 2015 році, пропонує онлайн-курси від найбільших роботодавців України та найкращих світових університетів, стипендіальні програми. За даними YouControl, ГО "Прометеус" отримало 529,8 тис. грн чистого доходу за підсумками 2025 року порівняно з 6 тис. грн за 2024 рік.

ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" засновано у 2003 році. Об'єднує 21 класичний центр оптової торгівлі Metro Cash&Carry в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську та Житомирі, а також три магазини смарт-формату в Тернополі, Луцьку та Чернігові.

За даними Опендатабот, за підсумками 2025 року дохід "Метро Кеш енд Кері Україна" зріс на 17,97% – до 33.92 млрд грн, при цьому чистий збиток становив 380 млн 903 тис. грн проти чистого прибутку 108 млн 133 тис за 2024 рік.

"Метро Кеш енд Кері Україна" входить до складу Metro Group, однієї з провідних міжнародних торговельних компаній.