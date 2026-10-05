Румунія може збільшити залізничні перевезення для України до Констанци та пропуск суден Дунаєм – міністр Калашник

Україна та Румунія домовилися підтримувати щодобову передачу шести пар поїздів до порту Констанца, а для збільшення обсягів перевезень до 10 пар поїздів на добу румунська сторона пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури на своїй території, повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Щодо Сулінського каналу – наша потреба залишається незмінною: щонайменше 10 суден на вхід і 10 на вихід щодоби. Маємо конкретні домовленості для збільшення пропускної спроможності", – написав він у Facebook за результатами зустрічі у понеділок у Констанці з державним секретарем Міністерства транспорту Румунії Іонелом Скріоштяну, представниками залізниці, портів, бізнесу, митної та прикордонної служб.

За словами Калашника, до кінця тижня румунська сторона надішле запрошення представнику Адміністрації морських портів України для спільної диспетчеризації суден. У разі значного накопичення суден з українських портів, які очікують на вихід, партнери виділятимуть одну добу для їхнього проходження каналом у виключному режимі, зазначив український міністр.

"Погодили й нічні проводки для суден, які встигли зайти в канал до настання темряви, з дотриманням безпекових вимог. Зі скороченням світлового дня це особливо важливо. Окремо обговорили прискорення проєкту PRIMUS (щодо цілодобової роботи Сулінського каналу – ІФ-У)", – додав глава Мінінфраструктури.

Він також повідомив, що розпочато діалог щодо додаткового використання потужностей портів Галац і Браїла.

Щодо автомобільного сполучення, то Україна очікує завершення облаштування смуг із румунського боку кордону на пункті пропуску "Порубне – Сірет", де з українського боку вже побудовано чотири додаткові смуги в межах проєкту CEF.

"Обговорили перспективу відкриття пунктів "Шепіт" і "Хижа" для легкового транспорту та прискорення підготовки міжурядової угоди про спільний контроль. Вона має створити правову основу для роботи спільних пунктів пропуску на території Румунії", – зауважив також Калашник.

За його словами, румунські партнери також підтвердили економічну доцільність будівництва мосту "Орлівка – Ісакча".