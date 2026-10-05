Доходи загального фонду держбюджету за 9 міс.-2026 зросли на 29,7%, видатки – на 16,0%, запозичення впали на 45,7%

Доходи державного бюджету України в січні-вересні 2026 року становили 4,12 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,49 трлн грн, що відповідно на 52,0% та 29,7% більше, ніж у січні-вересні 2025 року, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті у понеділок.

Згідно з ними, касові видатки загального фонду держбюджету зросли значно менше – на 16,0%, до 3,27 трлн грн, тоді як в цілому видатки бюджету разом зі спеціальним фондом збільшилися на 31,7% – до 4,78 трлн грн.

Таке зростання доходів загального фонду багато в чому пов'язано з отриманням цього року більших сум грантів – 604,0 млрд грн проти 308,8 млрд грн минулого року, хоча у вересні цього року вони були меншими за вересень минулого – 34,5 млрд грн проти 53,9 млрд грн.

До того ж Нацбанк цього року перерахував у квітні та травні до бюджету 146,1 млрд грн частини свого прибутку, тоді як в ті ж місяці минулого року – 84,2 млрд грн.

Щодо великої різниці у доходах та видатках всього бюджету цього та минулого року, то вона пов'язана із відображенням у цьому році військової частини Ukraine Support Loan на EUR31,8 млрд, з яких доступними до вибірки до кінця 2026 року залишаються EUR17 млрд.

Мінфін уточнив, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у січні-вересні цього року приніс 255,2 млрд грн порівняно з 231,6 млрд грн торік, але відшкодування ПДВ зросло до 170,9 млрд грн зі 131,2 млрд грн. Втім, у вересні відшкодування впало до 9,9 млрд грн з 15 млрд грн торік.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 491 млрд грн (за 9 міс.-2025 – 390,3 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір – 266,3 млрд грн (260,9 млрд грн, з липня цього року військових збір йде у спецфонд, за три місяці він склав 50,9 млрд грн), податок на прибуток підприємств – 270,0 млрд грн (219,7 млрд грн), рентна плата за користування надрами – 39,1 млрд грн (31,5 млрд грн).

Акцизний податок приніс ще 231,1 млрд грн (210,5 млрд грн), ввізне і вивізне мито – 48,6 млрд грн (40,0 млрд грн), дивіденди та частина прибутку – 64,5 млрд грн.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в січні-вересні цього року зросли до 569,9 млрд грн з 479,2 млрд грн у січні-вересні минулого року, додав Мінфін.

Згідно з його даними, через менші гранти та передачу військового збору до спецфонду у вересні цього року доходи загального фонду держбюджету зменшилися на 6,0% до вересня минулого року – до 195,9 млрд грн, але із урахуванням надходження військової частини USL зросли на 73,7% – до 518,4 млрд грн.

Зазначається, що ПДВ з вироблених в Україні товарів у вересні цього року завдяки меншому відшкодуванню приніс 36,9 млрд грн порівняно з 25,1 млрд грн торік.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 57,2 млрд грн (у вересні-2025 – 49,9 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір – 36,5 млрд грн (30,0 млрд грн), податок на прибуток підприємств – 4,3 млрд грн (8,1 млрд грн), рентна плата – 3,4 млрд грн (4,1 млрд грн).

Акцизний податок приніс ще 24,0 млрд грн (24,2 млрд грн), ввізне і вивізне мито – 5,9 млрд грн (5,3 млрд грн).

Надходження ЄСВ у вересні цього року зросли до 67,2 млрд грн з 55,7 млрд грн у вересні минулого року, додав Мінфін.

За його даними, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-вересень 2026 року становили 717,2 млрд грн, або 58,3% від запланованих на цей період, тоді як за той же період минулого року – 1320,0 млрд грн, або 92,9%.

Мінфін уточнив, що від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 362,1 млрд грн проти 382,3 млрд грн за цей же період минулого року, у тому числі в іноземній валюті 55 млрд грн ($450 млн та EUR691 млн євро) проти 90,1 млрд грн ($1,44 млрд та EUR638,3 млн). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 130,9 млрд грн (172,0 млрд грн).

Із зовнішніх джерел надійшло за дев'ять місяців цього року 355,1 млрд грн (або близько $8,0 млрд) проти 938,1 млрд грн ($22,6 млрд) торік, з них EUR2,44 млрд надходження від ЄС за Ukraine Facility, SDR1,6 млрд – від МВФ, $2,93 млрд – за різними програми Світового банку

Платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2026 року склали 438,8 млрд грн (96% плану), платежі з обслуговування – 275,7 млрд грн (98,5% плану), тоді як за січень-вересень минулого року – відповідно 450,9 млрд грн та 246,3 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет України на 2026 рік початково було ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.

У оновленій у липні програмі розширеного фінансування EFF з МВФ доходи в секторі державного управління цього року прогнозуються на рівні 6,78 трлн грн порівняно із 5,06 трлн грн минулого року, видатки – 7,94 трлн грн порівняно із 6,63 трлн грн.

Втім президент Володимир Зеленський, прем'єр Сергій Корецький та представники правлячої фракції "Слуга народу" заявляли о необхідності чергового збільшення видатків бюджету на оборону на $27 млрд.

Загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету за січень-серпень 2026 року сягнула 2,7 трлн грн порівняно із 2,23 трлн грн за січень-серпень 2025 року, тоді як доходи – майже 2,3 трлн грн порівняно із 1,71 трлн грн.

Джерело: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_za_9_misiatsiv_do_zagalnogo_fondu_derzhbiudzhetu_nadiishlo_maizhe_25_trln_griven-5954