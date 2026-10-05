Торгові мережі готують плани ротацій співробітників між магазинами на випадок погіршення логістики між берегами Дніпра

Торгові мережі розглядають гнучкі рішення для співробітників на випадок погіршення логістики між берегами Дніпра в столиці - від ротацій до спільного доїзду до роботи, повідомили опитані "Інтерфакс-Україна" компанії.

"Ми враховуємо поточну ситуацію й готові бути максимально гнучкими, тому наразі розглядаємо різні формати, щоб обрати найбільш зручне рішення для співробітників залежно від посади, обов’язків та місця проживання", - повідомила HRD "Фокстрот" Яна Якимович.

За її словами, для офісних працівників можливі варіанти гібридного формату роботи з відвідуванням офісу два-три рази на тиждень, або ж повністю віддалений режим, якщо функціонал дозволяє. "Залежно від того, як змінюватиметься ситуація в Києві, також опрацьовуємо можливість тимчасового виїзду офісних працівників за межі міста на зимовий період",- зазначила вона.

Для працівників роздрібної мережі компанія вже готує план ротацій між магазинами, щоб колеги не витрачали зайвий час на дорогу та затори. "Зокрема, працівників, які живуть на одному березі, а працюють на іншому, переводимо до магазинів ближче до місця проживання", - повідомила вона.

У Comfy повідомили, що в компанії передбачена можливість працювати з дому віддалено для офісних працівників. Щодо магазинів, то більшість працівників обирають локації неподалік житла, тому на даний момент питання щодо ротацій або додаткового транспорту не розглядається. "Ми робимо все, щоб наші працівники могли виконувати роботу без складних переміщень містом", - наголосили у Comfy.

В "Auchan Україна" також акцентували увагу, що організовують роботу так, щоб працівники магазинів, наскільки це можливо, працювали на тому березі, де живуть. Для позицій у командах підтримки передбачений дистанційний формат.

"Окрім того, ми впроваджуємо внутрішній сервіс, де працівники можуть скоординуватись для спільного доїзду на роботу", - повідомили у "Auchan Україна" .