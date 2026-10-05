НБУ встановив курс гривні до долара на історичному мінімумі 45,0564 грн/$1 на фоні послаблення євро до долара

Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 45 грн/$1 та на 6 жовтня складає 45,0564 грн/$1 порівняно із 44,9857 грн/$1 на 5 жовтня.

Згідно із даними Національного банку України, на фоні зниження курсу євро до долара у понеділок нижче рівня $1,12/EUR1 вперше з травня 2025 року, курс гривні до євро у понеділок укріпився і на 6 жовтня встановлений на рівні 50,4830 грн/EUR1 проти 50,5333 грн/EUR1 5 жовтня.

Довідковий курс гривні до долара НБУ станом на 12:00 у понеділок також вперше опустився нижче рівня 45 грн/$1 – до 45,0527 грн/$1. Після цього на ринку гривня продовжувала послаблюватися, але після досягнення рівня 45,0700 грн/$1 трохи відіграла падіння.

Як раніше відзначали учасники ринку, перехід у зовнішньому фінансуванні переважно на євро з долару в останні роки призвів до того, що Національний банк у курсоутворенні фактично орієнтується на кошик з цих двох валют.