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Економіка

Німеччина передала EUR250 млн в Фонд підтримки енергетики

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Німеччина передала EUR250 млн в Фонд підтримки енергетики

Україна отримала від Німеччини додатковим внеском EUR250 млн, які надійшли у Фонд підтримки енергетики, повідомив перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок.

"Цей додатковий внесок партнери оголосили вчора під час Українсько-німецького бізнес-форуму, який провели у Києві (...) Сьогодні кошти вже зараховані до Фонду", – написав він у Телеграм-каналі.

Шмигаль нагадав, що Німеччина залишається найбільшим донором Фонду. Загальний обсяг німецької підтримки українській енергетиці вже становить майже EUR807 млн.

Як повідомлялося, Україна і Німеччина за підсумками Українсько-німецького бізнес-форуму уклали низку угод у сфері енергетики загальною вартістю портфеля понад EUR155 млн.

#підтримка #німеччина #енергетика
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