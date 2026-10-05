Vylor завершила відокремлення від Corteva та розпочала торгівлю акціями на NYSE

Компанія Vylor, що спеціалізується на насіннєвих і генетичних технологіях, завершила відокремлення від міжнародної агротехнологічної компанії Corteva Agriscience та стала незалежною публічною компанією, повідомила пресслужба Vylor.

З 1 жовтня 2026 року акції Vylor торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) під тикером VYLR.

"Vylor створена, щоб переосмислити можливості сільського господарства. Ми працюємо з фермерами будь-якого масштабу, щоб вирішувати найважливіші світові проблеми продовольчої та енергетичної безпеки, водночас забезпечуючи процвітання фермерів і громад", – зазначив генеральний директор компанії Чак Магро.

Як зазначено у повідомленні, компанія планує зосередитися на розвитку насіннєвих і генетичних технологій, зокрема, гібридної пшениці, кукурудзи нового покоління, технологій редагування генів та рішень для виробництва біопалива.

За даними Vylor, її портфель технологічних розробок оцінюється у $19 млрд і базується на 12 перспективних технологіях у сегментах кукурудзи, сої та пшениці, які компанія планує розвивати протягом наступного десятиліття.

Corteva Agriscience була сформована на базі сільськогосподарських бізнесів DowDuPont та стала незалежною публічною компанією у 2019 році. До відокремлення Vylor її діяльність охоплювала два основні напрями – насіння та засоби захисту рослин. У жовтні 2025 року Corteva оголосила про намір розділити ці напрями на дві незалежні публічні компанії.

В Україні Corteva розвивала насіннєве виробництво, основні потужності якого зосереджені у Полтавській області, де виробляється насіння соняшнику, кукурудзи та ріпаку. У квітні 2026 року компанія підтвердила намір інвестувати $15 млн у модернізацію та розширення насіннєвого виробництва в Україні. З 2022 року вироблене в Україні насіння експортується до країн Європейського Союзу, а у 2025 році Corteva відкрила дослідницьку польову платформу "Агропростір".

Як повідомлялося, у червні 2026 року Corteva та державний ПриватБанк розширили партнерські фінансові програми для українських агровиробників, які передбачали пільгове кредитування та авалювання векселів для придбання насіння і засобів захисту рослин. За програмою аграрії могли залучати фінансування на строк від одного до 12 місяців, а авалювання векселів передбачало відтермінування платежу на шість-дев’ять місяців.