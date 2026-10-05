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Економіка

Зеленський підписав закон щодо оренди державної та комунальної власності для ВПО

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Зеленський підписав закон щодо оренди державної та комунальної власності для ВПО
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5005-IX щодо оренди державної та комунальної власності для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, закон за підписом президента повернувся до парламенту 5 жовтня.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15579 у цілому 17 серпня.

Закон усуває правову колізію, що виникла після ухвалення закону "Про основні засади житлової політики", та відновлює можливість передачі цілісних об'єктів нерухомості (будинків, гуртожитків) в оренду юридичним особам, установам чи закладам за символічну плату – одну гривню – для подальшої організації тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Очікується, що закон дасть змогу повністю розблокувати процес надання об'єктів державної та комунальної власності для потреб ВПО. Це допоможе органам місцевого самоврядування спільно з міжнародними донорами й партнерами ефективно реалізувати житлові та донорські проєкти, забезпечити людей, які через війну втратили домівки, реальним житлом і відновити практичне розселення у підготовлених приміщеннях.

#закон #рада #впо #оренда
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