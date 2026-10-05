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Економіка

Українська мережа Multi Cook відкрила перший магазин у Сербії

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Українська мережа магазинів напівфабрикатів Multi Cook вийшла на ринок Сербії, повідомив її засновник Володимир Матвійчук.

"Сербія – наша нова країна на карті Multi Cook. Сьогодні Multi Cook – це вже набагато більше, ніж просто франшиза. Це глобальний український продукт, який став справжнім символом нашої країни у світі. Наш бренд має величезну довіру покупців і є мегавпізнаваним завдяки тому, що ми успішно працюємо вже у багатьох країнах Європи та світу. І кожне таке відкриття – це ще один доказ сили нашої команди та незламності нашої справи. Дякуємо за віру в бренд, круті результати та те, що масштабуємо українське далеко за межі країни", – написав він у Facebook.

Магазин відкрито партнером мережі у Белграді (Дунавска, 2Ж).

Multi Cook – українська мережа спеціалізованих магазинів із продажу заморожених харчових напівфабрикатів, створена одним із фундаторів мережі магазинів "Галя Балувана" Володимиром Матвійчуком. Розвивається з 2022 року за франчайзинговою моделлю.

Мережу "Галя Балувана" засновано в Луцьку в 2018 році. З 2022 року співвласники зосередилися на міжнародній експансії: Матвійчук – під брендом MultiСook, Алла й Олександр Теліги – під брендом Wesoła Pani. У 2025 році Матвійчук оголосив про вихід із ТМ "Галя Балувана" і про намір розвивати власні торгові марки: Multi Cook, GABAR та MultiBar.

Сьогодні мережа Multi Cook має понад 270 магазинів у країнах Європи, США, Великій Британії, Канади та ін. Частина точок працює у форматі закладів швидкого харчування під брендом MultiBar, де до роздрібної торгівлі додається подача готових страв.

#multicook #сербія
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