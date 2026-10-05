Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ оновила антирекорд у вересні – УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у вересні 2026 року оновила антирекорд та сягнула 30,8%, повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Торік цей показник становив 14,1%, місяць тому – 22,0%. За місяць підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ.

П'ятірка регіонів, в яких найчастіше лунали повітряні тривоги у часовому інтервалі 10:00-21:00, загалом не зазнала змін. За підсумками вересня вона виглядає так: Донецька (92,2%), Запорізька (76,1%), Сумська (73,4%), Чернігівська (69,1%) та Харківська. (58,0%) області.

У цій п'ятірці за місяць частка повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у середньому по Україні зросла на 7%. Проте у таких областях, як Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, цей показник зріс у кілька разів і перебуває на високому рівні. У Києві також зафіксовано суттєве збільшення за місяць – з 11,6% до 32,7%. З точки зору кількості торговельних центрів у столиці та якості орендарів у них це стало справжнім викликом для галузі.

Щоб зменшити негативний тиск на бізнес, починаючи з 8 вересня 2026 року (а у деяких регіонах – раніше), в Україні запроваджено диференціацію тривог за рівнем загрози: запроваджено червоний та жовтий рівні загрози. Так, тривоги жовтого рівня протягом вересня становили 60,9% від тривалості всіх ідентифікованих тривог, а червоного – 39,1%.

При жовтому рівні небезпеки торговельним центрам дозволяється працювати за певних умов. Тим не менш, великі міжнародні мережі здебільшого припиняють роботу своїх торговельних точок за будь-якого рівня повітряних загроз. Тому тривоги жовтого рівня все одно негативно впливають на роботу торгових центрів.

У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 176,5 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у вересні 2026 року – 9,6 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснована 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, яка об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.