"Нафтогаз" і Siemens Energy разом працюватимуть над захистом газових об'єктів та модернізацією ПСГ – меморандум

Група "Нафтогаз" і Siemens Energy підписали меморандум про співпрацю у сфері енергетичної безпеки, модернізації газосховищ і розвитку проєктів генерації електроенергії.

"Разом із німецькими партнерами плануємо розробляти рішення для фізичного захисту та швидкого відновлення критичних енергооб'єктів. Окремий напрям – модернізація обладнання підземних газосховищ та розгляд інших рішень Siemens Energy у сфері зберігання газу в Україні", – йдеться у повідомленні Групи у Телеграм у понеділок.

Згідно з ним, меморандум також передбачає можливість технічних консультацій щодо впровадження генерації на базі газових турбін Siemens Energy та автоматизованих систем керування.

Для реалізації проєктів сторони розглядатимуть фінансування за участі міжнародних фінансових установ, банків розвитку та експортних кредитних агентств країн-партнерів.

"Досвід "Нафтогазу" у захисті та відновленні об'єктів у поєднанні з технологіями Siemens Energy допоможе зробити українську енергосистему стійкішою. Наші інженери готові ділитися досвідом і разом із німецькими колегами працювати над спільними рішеннями, щоб захищати нафтогазову інфраструктуру та гарантувати безпеку постачання", – прокоментував в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Зазначається, що документ підписали під час українсько-німецького "круглого" столу за участі президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.