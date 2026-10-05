Міненерго передасть 12 єдиних майнових комплексів вугільних держпідприємств ФДМУ – Шмигаль

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким буде передано 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств зі сфери управління Міністерства енергетики до Фонду державного майна, повідомив перший віцепрем'єр- міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм.

"Серед них – підприємства вугільного видобутку та реалізації – ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля", ДП "Укрвугілля" та інші підприємства, які наразі перебувають на тимчасово окупованій території", – написав він.

За словами першого віцепрем'єра, Міненерго розпочинає спільну з Фондом держмайна роботу з пошуку ефективного приватного інвестора для державних шахт.

"Наше завдання – підвищити ефективність державного вуглевидобутку, збільшити приватні інвестиції у галузь та покращити її фінансовий стан", – зазначив він.

Як доповнив Шмигаль, Міненерго підтримує необхідність збереження всіх соціальних гарантій для шахтарів, у тому числі щодо бронювання працівників. Відповідні бюджетні запити було направлено до Міністерства фінансів та включено у проєкт Держбюджету на 2027 рік.