Депутати активно використовують ШІ для подання спам-правок до проєкту держбюджету-2026 – голова комітету

Розвиток технологій, особливо штучного інтелекту (ШІ), є однією з причин збільшення правок до проєкту державного бюджету, це проблема, як і те, що багато правок про збільшення видатків традиційно подаються без джерел їх покриття, заявила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо раніше помічники народних депутатів днями і ночами писали ці спам-правки, як збільшити чи зменшити на 1 гривню кожен рядок в додатку 3 державного бюджету, то зараз штучний інтелект Claude чи Gemini за 3 хвилини 2 тисячі правок пише", – зазначила Підласа.

Вона нагадала, що тенденція до збільшення кількості правок до урядового проєкту державного бюджету спостерігається останні роки, в минулому був побитий 19-річний рекорд – 3339.

"Думаю, що у цьому році може бути і більше. Дуже сильно допомагає розвиток технологій в поданні поправок", – зауважила голова комітету.

За її словами, створені за допомогою ШІ правки не відрізняються від правок, які написані людиною, тоді як опрацьовує ці правки не штучний інтелект, а конкретні люди.

Підласа констатувала, що використання ШІ не призвело до того, що депутати намагаються знайти реальні джерела додаткових надходжень, щоб забалнсувати пропозиції додаткових видатків.

"В цьому році так само, як і завжди: депутати мають багато ідей, як витратити гроші, але не дуже багато, де ці гроші взяти, й з цих ідей ще менше реалістичних. Багато правок щодо додаткових видатків подаються без джерел їх покриття. Або пишеться "буде покриття за рахунок збільшення надходжень ПДВ наступного року". А за рахунок чого буде це збільшення надходжень ПДВ, нікому не відомо", – наголосила голова Бюджетного комітету Верховної Ради.