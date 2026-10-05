Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Депутати активно використовують ШІ для подання спам-правок до проєкту держбюджету-2026 – голова комітету

2 хв читати
Додати як джерело
Депутати активно використовують ШІ для подання спам-правок до проєкту держбюджету-2026 – голова комітету

Розвиток технологій, особливо штучного інтелекту (ШІ), є однією з причин збільшення правок до проєкту державного бюджету, це проблема, як і те, що багато правок про збільшення видатків традиційно подаються без джерел їх покриття, заявила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо раніше помічники народних депутатів днями і ночами писали ці спам-правки, як збільшити чи зменшити на 1 гривню кожен рядок в додатку 3 державного бюджету, то зараз штучний інтелект Claude чи Gemini за 3 хвилини 2 тисячі правок пише", – зазначила Підласа.

Вона нагадала, що тенденція до збільшення кількості правок до урядового проєкту державного бюджету спостерігається останні роки, в минулому був побитий 19-річний рекорд – 3339.

"Думаю, що у цьому році може бути і більше. Дуже сильно допомагає розвиток технологій в поданні поправок", – зауважила голова комітету.

За її словами, створені за допомогою ШІ правки не відрізняються від правок, які написані людиною, тоді як опрацьовує ці правки не штучний інтелект, а конкретні люди.

Підласа констатувала, що використання ШІ не призвело до того, що депутати намагаються знайти реальні джерела додаткових надходжень, щоб забалнсувати пропозиції додаткових видатків.

"В цьому році так само, як і завжди: депутати мають багато ідей, як витратити гроші, але не дуже багато, де ці гроші взяти, й з цих ідей ще менше реалістичних. Багато правок щодо додаткових видатків подаються без джерел їх покриття. Або пишеться "буде покриття за рахунок збільшення надходжень ПДВ наступного року". А за рахунок чого буде це збільшення надходжень ПДВ, нікому не відомо", – наголосила голова Бюджетного комітету Верховної Ради.

#ші #правки #бюджет #підласа
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наразі вбачає більше ризиків подальшого зниження прогнозу валового внутрішнього продукту України, …

Читати
Україна без розблокування чорноморських портів втратить у 2026/27МР 30 млн тонн агроекспорту на $10 млрд – міністр

Україна без розблокування чорноморських портів втратить у 2026/27МР 30 млн тонн агроекспорту на $10 млрд – міністр

Експорт агропродукції з України в умовах продовження блокади Росією чорноморських портів станом на кінець вересня – початок жовтня становить до 50% в…

Читати
Стан наповнення бюджету погіршується – голова Бюджетного комітету Ради про виконання держбюджету-2026 за 9 міс.

Стан наповнення бюджету погіршується – голова Бюджетного комітету Ради про виконання держбюджету-2026 за 9 міс.

Загальний фонд державного бюджету України за результатами 9 місяців 2026 року недоотримав до плану на звітний період 49,5 млрд грн, майже дві третини…

Читати