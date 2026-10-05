Укргазбанк очолить ексзаступник міністра фінансів, член наглядради ПриватБанку та ради директорів ЄБРР Шевальов

Наглядова рада державного Укргазбанку обрала на п'ять років головою правління Артема Шевальова, який з 2011 року є членом Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку, в 2015-2016 роках був заступником міністра фінансів, а з кінця 2016 року є також членом наглядової ради ПриватБанку.

Як йдеться у повідомленні на сайті Укргазбанку, відповідне рішення прийняла його наглядова рада 2 жовтня.

Одночасно рада припинила повноваження в.о. голови правління Родіона Морозова з 2 жовтня, який виконував їх три роки та сім місяців, та призначила замість нього на цю посаду з 3 жовтня першого заступника голови правління Володимира Пономарьова до моменту, поки призначення Шевальова погодить Національний банк України, а сам Шевальов звільниться з усіх несумісних новому призначенню посад.

Наглядова рада також з 6 жовтня звільнила Морозова з посади члена правління, яку він займав шість років та чотири місяці.

Укргазбанк за розміром загальних активів є сьомим банком в Україні: за даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року вони становили 236,69 млрд грн.

Укргазбанк разом із Сенс Банком входять до переліку двох з п'яти державних банків, які плануються до приватизації. Укргазбанк у березні 2021 року отримав кредит EUR30 млн від IFC з можливістю подальшої конвертації в капітал. Наступним кроком для приватизації банку мав стати пошук фінрадника для банку, однак з початком повномасштабної війни цей процес зупинився, й лише цього року навесні Мінфін оголосив цей конкурс, але його результати досі невідомі.