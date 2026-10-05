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Економіка

Петиція до Кабміну про перехід на 4-денний робочий тиждень набрала понад 22 тис. голосів

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Петиція до Кабміну про перехід на 4-денний робочий тиждень набрала понад 22 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом впровадити державну програму переходу на 4-денний робочий тиждень без зниження рівня заробітної плати не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 3 липня і станом на 4 жовтня вона набрала 22,3 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"З метою підвищення продуктивності праці, покращення ментального та фізичного здоров'я громадян, а також адаптації українського ринку праці до сучасних європейських стандартів, просимо ініціювати зміни до Кодексу законів про працю України щодо впровадження 4-денного робочого тижня (32 робочі години на тиждень) без зменшення розміру заробітної плат", – йшлося в петиції.

На думку авторки петиції, впровадження обов'язкового 4-денного робочого тижня через керований державою, але обов'язковий пілотний запуск – це необхідний крок для захисту українців та побудови ефективної економіки.

У зв'язку з цим, вона просила уряд: запровадити обов'язковий державний пілотний проєкт із чітким визначенням переліку галузей, бюджетних установ та приватних підприємств, для яких перехід на 4-денний робочий тиждень буде, обов'язковим для виконання, на першому етапі реформи, з подальшим обов'язковим масштабуванням цього досвіду на всю країну.

Як повідомлялося, у вересня петиція до Кабміну із закликом відновити офіційні вихідні днів у державні свята для психологічного відновлення громадян в умовах війни не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#робота #тиждень #петиція #скорочення
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