"ArcelorMittal Кривий Ріг" проведе ремонт техобладнання цеху сіркоочищення КХВ для підтримки обладнання та запобігання аварій

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) запланував проведення ремонту технологічного обладнання цеху сіркоочищення коксохімічного виробництва (КХВ).

Згідно з повідомленням підприємства у Facebook, ремонт проводиться для підтримання обладнання у справному технічному стані, забезпечення його надійної експлуатації та попередження аварійних ситуацій.

АМКР повідомляє, що ремонт відбудеться з 5 по 18 жовтня поточного року.

При цьому уточнюється, що роботи здійснюватимуться з дотриманням закону України "Про охорону атмосферного повітря", технологічних нормативів допустимих викидів від коксових печей, а також умов дозвільних документів підприємства.

"У період ремонту підприємство буде здійснюватиме виробничий контроль за викидами згідно з графіком. Графік контролю приземних концентрацій діоксиду сірки – за посиланням. Результати такого контролю будуть висвітлюватися на сайті АМКР щодобово", – зазначено у пресрелізі.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".