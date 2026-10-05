"Метінвест" через війну розглядає можливість виходу чи зменшення фінучасті у сталеливарному проєкті на EUR3 млрд в Італії – ЗМІ

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", розглядає можливість виходу чи зменшенні фінансової участі у проєкті, орієнтовно, на EUR3 млрд з будівництва металургійного заводу в Італії через російські атаки на свої підприємства в Україні, повідомляється у матеріалі Bloomberg.

Згідно з матеріалами агентства, компанія обмірковує продаж своєї частки у спільному підприємстві з Danieli Group, щоб зміцнити власний фінансовий стан.

І нагадується, що раніше "Метінвест" погодився надати понад EUR500 млн (75% загального обсягу власного капіталу), але тепер прагне скоротити свої зобов'язання до суми, меншої за EUR300 млн. І додається, що "Метінвест Холдинг" розглядає можливість виходу з проєкту будівництва метзаводу в Італії вартістю EUR3 млрд ($3,4 млрд), оскільки російські атаки на підприємства компанії в Україні посилюють тиск на її фінанси.

Представник "Метінвесту" повідомив Bloomberg News, що компанія веде переговори з інвесторами, зацікавленими в участі у проєкті Metinvest Adria як пайові партнери, і що остаточного рішення щодо розміру частки для продажу ще не ухвалено.

"Наразі ми розглядаємо низку варіантів щодо майбутньої структури власності проєкту", – зазначив агентству представник компанії.

За словами обізнаних джерел Bloomberg, щоб зміцнити свій фінансовий стан, "Метінвест" розглядає варіант продажу всієї своєї частки у спільному підприємстві, створеному з Danieli Group для будівництва надсучасного заводу на узбережжі Тоскани. Повний вихід із проєкту розглядається поряд з іншими варіантами, додали співрозмовники, які побажали залишитися анонімними через конфіденційний характер питання.

Українська гірничо-металургійна група розпочала пошук третього партнера для цього проєкту у поточному році, прагнучи зменшити обсяг власних інвестицій до рівня нижче EUR300 млн. Згідно з початковими планами, "Метінвест" мав надати понад EUR500 млн (або 75% загального акціонерного капіталу), тоді як решту коштів мала забезпечити компанія Danieli. Проєкт також передбачає залучення позикового фінансування та отримання державних грантів.

Представники Danieli та уряду Італії відмовилися від коментарів.

Завод у Пйомбіно, якому уряд Італії надав статус стратегічного проєкту, має виробляти 2,7 млн тонн низьковуглецевої сталі на рік і створити 1100 робочих місць у регіоні, де протягом останнього десятиліття спостерігався застій у промисловій діяльності. "Метінвест" розраховував, що цей проєкт допоможе диверсифікувати діяльність компанії за межами України.

Останні атаки Росії завдали значної шкоди металургійній галузі України. Ракетні удари по комбінату "Запоріжсталь" та підприємству "Каметсталь", що входять до групи "Метінвест", у серпні та вересні призвели до людських жертв і зупинки роботи окремих виробничих потужностей. І зазначається, що ще до цих останніх подій війна, що триває вже чотири роки, чинила значний тиск на "Метінвест". За перші шість місяців поточного року компанія зазнала збитків у розмірі $202 млн.

У квітні "Метінвесту" довелося використати грошові резерви для погашення облігацій на суму $428 млн. Наступний великий платіж за борговими зобов'язаннями групи припадає на жовтень 2027 року, коли настане термін погашення облігацій на суму $332 млн. З огляду на поточні ринкові умови, пряме рефінансування виглядає складним завданням: так, облігації з терміном погашення в жовтні 2029 року (на суму $500 млн) мають дохідність майже 17% і торгуються на рівні близько 79 центів за долар номіналу (згідно з даними Bloomberg).

Раніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло, що група продовжує розробку проєкту Adria, спільної ініціативи "Метінвесту" та Danieli щодо створення передового заводу з виробництва зеленої сталі в Пйомбіно.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".