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Економіка

Шмигаль обговорив з міністеркою економіки та енергетики ФРН підтримку Німеччиною України

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Шмигаль обговорив з міністеркою економіки та енергетики ФРН підтримку Німеччиною України
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Перший віцепрем'єр і міністр енергетики України Денис Шмигаль обговорив підтримку Німеччиною України з федеральною міністеркою економіки та енергетики ФРН Катеріною Райхе, яка прибула до Києва у складі делегації на чолі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом.

Зокрема йшлося про підтримку напередодні зими, відновлення пошкодженої інфраструктури та реалізацію спільних проєктів, інформує Шмигаль у телеграм у неділю.

"Енергетична стійкість. Дякуємо Німеччині за спрямування до Фонду підтримки енергетики понад €557 млн. З урахуванням нової анонсованої допомоги, на яку очікуємо найближчим часом, загальний внесок країни перевищить €800 млн. Ми зацікавлені у спільних проєктах у сфері розподіленої та маневрової генерації, накопичення енергії, модернізації електричних мереж і підстанцій, газової інфраструктури та захисту критичних об'єктів", – зазначив Шмигаль.

Щодо газової безпеки "обговорили поставки зрідженого природного газу через німецьку інфраструктуру та залучення європейських компаній до роботи з українськими газосховищами".

Крім того обговорили відновлення нового безпечного конфайнмента ЧАЕС. "Вдячні Німеччині за намір надати €50 млн на відновлення об'єкта "Укриття". Запросив німецьких партнерів долучитися до роботи донорської конференції ЄБРР у Парижі 9 листопада", – зазначив Шмигаль.

Окремо, за його словами, обговорили український досвід у побудові укриттів на енергетичних об'єктах. Тут Україна готова співпрацювати разом із німецькими колегами над розробкою нових технічних рішень.

#фрн #енергетика
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