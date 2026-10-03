Рада директорів "Кернел" рекомендує відмовитися від дивідендів в умовах посилення російських атак

Рада директорів агрохолдингу "Кернел", який у 2026 фінансовому році (ФР, завершився 30 червня) збільшив чистий прибуток на 35% – до $322 млн, рекомендувала не виплачувати дивіденди з огляду на необхідність фінансувати ремонти пошкоджених російськими атаками об'єктів та покривати витрати складнішої логістики.

"Останні місяці 2026ФР та початок 2027ФР стали нагадуванням про те, як швидко може змінюватися операційне середовище. Поновлені російські атаки пошкодили нашу портову інфраструктуру та посилили ризики для комерційного судноплавства в Чорному морі, створюючи значну невизначеність щодо експортної логістики та використання наших активів", – зазначив у річному звіті засновник та голова ради директорів "Кернел" Андрій Веревський.

Згідно з документом, атаки РФ на портову інфраструктуру та комерційні судна після липня 2026 року призвели до скорочення суднозаходів у глибоководні порти приблизно вдесятеро.

Зазначається, що логістичні обмеження виникли на тлі значних перехідних загальних залишків зерна в країні (близько 8 млн тонн) та збору нового врожаю. При цьому альтернативні дунайські та залізничні маршрути мають лімітовану пропускну здатність і суттєво вищу собівартість перевезень.

"Ми не маємо ілюзій щодо альтернативної логістики: інші маршрути не здатні замінити глибоководні порти за масштабами та витратами. Тому наше завдання зараз – зберегти ліквідність та продовжити стратегічну диверсифікацію бізнесу. Зокрема, ми приступили до реалізації проєктів із відновлюваної енергетики", – заявив Веревський.

Ці інвестиції разом із купівлею Enselco Holding Limited, яке додало приблизно 190 тис. га орендованих сільськогосподарських угідь та відповідну інфраструктуру для зберігання та сільськогосподарську техніку, збільшили чистий борг "Кернел" за 2026ФР зі $143 млн до $736 млн, тоді як грошова позиція зменшилася на 42% – до $357 млн, а товарні запаси – на 13%, до $260 млн.

Втім наголошується, що співвідношення чистого боргу до прибутку EBITDA, який минулого року зріс на 20% – до $558 млн, збільшилося з 0,9 до 1,3, що зберігає фінансову гнучкість.

Щодо інших основних результатів, "Кернел" відзначає зростання вирощування культур на 43% – до 2,3 млн тонн, збільшення перевалки через термінали до рекордних 9,6 млн тонн та нарощення експорту зерна на 15% – до 6,3 млн тонн, що становить 15% від загального експорту країни та є закріплює за компанією статус найбільшого експортера зерна в Україні.

Згідно зі звітом, переробка олійних культур була однією з найскладніших сфер бізнесу агрохолдингу у 2026ФР через падіння врожаю соняшнику до найнижчого за десятиліття рівня – 10,4 млн тонн. В результаті загальні обсяги переробки знизилися на 8% – до 3,2 млн тонн, але вдалося зберегти коефіцієнт використання потужностей на рівні 83% та збільшити продажі харчової олії на 3% – до 1,45 мільйона тонн завдяки вивільненню запасів, накопичених у попередні періоди.

"Кернел" очікує, що подальше погіршення експортної логістики залишатиметься одним із основних обмежень для аграрного сектору України протягом 2027ФР.

"Тривалість перебоїв буде одним із ключових факторів, що формуватимуть результати діяльності у 2027ФР. Вона визначатиме обсяги експорту, використання нашої портової інфраструктури, логістичні витрати, оборотність запасів та потреби в оборотному капіталі. Нашими негайними пріоритетами є адаптація нашої логістичної моделі, збереження гнучкості товарних потоків, відновлення пошкоджених активів та забезпечення якомога більшої кількості альтернативних експортних потужностей, навіть якщо це вимагає додаткових інвестицій", – йдеться у звіті.

У ньому також повідомляється, що станом на середину цього року у Збройних силах України служило 995 працівників "Кернел" (роком раніше – 835), з початку повномасштабної агресії загинуло 86 (62), пропали безвісти – 56 (44), а поранення отримали 174 (151).

Агрохолдинг "Кернел" – один із найбільших світових виробників (біля 6%) та експортерів (біля 10%) соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Його земельний банк складає 530 тис. га. Компанія має найбільшу в Україні приватну мережу зерносховищ одноразовою ємністю зберігання 2,1 млн тонн та найбільший приватний парк вагонів для перевезення зерна у 3,3 тис. штук. Її потужності з переробки насіння соняшнику складають 4 млн тонн на рік.

За результатами дев'яти місяців 2026 ФР "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, виторг збільшив на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.