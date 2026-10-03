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Економіка

Україна просить ЄС збільшити квоти на експорт біоетанолу на обсяг його споживання в імпортному бензині

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Україна просить ЄС збільшити квоти на експорт біоетанолу на обсяг його споживання в імпортному бензині

Україна пропонує Європейському Союзу збільшити існуючу квоту на безмитний експорт українського біоетанолу у розмірі 125 тис. тонн на рік, щоб врахувати той обсяг біоетанолу, який Україна імпортує з ЄС у складі автомобільного бензину, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький журналістам.

"Ми порахували, що близько 10 тисяч тонн біоетонолу на місяць Україна на сьогодні імпортує в бензині… Ця пропозиція на період воєнного стану, поки така ситуація, що умови безпеки не дозволяють Україні змішувати бензин із біокомпонентами, тож доводиться його імпортувати", – пояснив міністр.

Він нагадав, що умова щодо обов'язкового вмісту щонайменше 7% біоетанолу в автомобільних бензинах марок А-92 та А-95 почала діяти в Україні з 1 липня цього року, тоді як розмір квоти у 125 тис. тонн був встановлений ще минулого року, коли бензин імпортувався без вмісту біоетанолу.

Висоцький зазначив, що квота може бути гнучкою: якщо, наприклад, якийсь місяць імпортовано бензинів на 5 тис. біоетонолу, значить у нас додатково з'явилося 5 тис. (експортної квоти), якщо якийсь місяць на 15 тис. тонн – то 15 тис. тонн.

За його словами, загалом по року це може бути ще близько 120 тис. тонн біоетанолу.

На думку глави Мінагрополітики, ця ідея України зі значною ймовірністю може бути сприйнята та реалізована європейськими партнерами.

#єс #біоетанол
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