Україна залучила 50 млн євро від БРРЄ і уряду Італію на компенсації за знищене житло – Корецький

Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) та уряду Італії на компенсації за знищене житло, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Кошти спрямуємо на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення". Це дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію", – написав він у Телеграмі в суботу.

Корецький зазначив, що це перший транш із додаткових 100 млн євро в межах проєкту HOME, про які домовилися з партнерами під час URC-2026 у Гданську.

Раніше в межах цього проєкту Україна вже залучила 200 млн євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів, додав прем'єр-міністр.