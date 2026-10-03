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Економіка

Україна розраховує спільно з ЄС закрити $12 млрд з $27 млрд додаткових оборонних потреб у 2026р – глава Мінфіну

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Україна розраховує спільно з ЄС закрити $12 млрд з $27 млрд додаткових оборонних потреб у 2026р – глава Мінфіну

Заяви представників Єврокомісії про відсутність фінансового розриву у України у 2026 році стосуються бюджетного треку фінансування, тоді як за військовим треком фінансування додаткова потреба на цей рік була визначена у $27 млрд, з яких понад $7 буде покрито за рахунок внутрішніх ресурсів, спільними зусиллями з ЄС планується забезпечити ще $12 млрд, а на решту треба шукати інші джерела, роз'яснив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Близько $12 млрд розраховуємо знайти рішення спільними зусиллями. Решта коштів є критичною потребою, і ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття. Єврокомісія не зможе її покрити через відсутність у них відповідних інструментів в цьому році", – написав він у Facebook у суботу.

Марченко уточнив, що цей тиждень разом з представниками Міноборони та Єврокомісії проводив зустрічі в Брюсселі, де обговорювалися можливі шляхи закриття додаткової потреби у $27 млрд.

"Ми напрацювали план і показали наше бачення, але це не означає що цієї проблеми немає", – зазначив він та уточнив, що понад $7 млрд покриття за рахунок внутрішніх ресурсів будуть забезпечені завдяки економії та перерозподілу видатків.

Щодо вже раніше погодженого на цей рік з ЄС фінансування у EUR31,8 млрд за військовим треком в рамках Ukraine Support Loan, міністр зауважив, що сьогодні доступними до вибірки до кінця 2026 року залишаються EUR17 млрд.

"Щодо цих коштів домовились з Єврокомісією прискорити роботу над максимально швидким погодженням запитів, які подає Україна", – повідомив Марченко.

Як повідомлялося, Міноборони визначило на цей рік мінімальні потреби на ведення розпочатої Росією війни у $155 млрд, з яких станом на кінець літа $27 млрд не мали джерел покриття. Україна пропонувала Єврокомісії профінансувати $13 млрд з цієї суми за рахунок часткового використання військового треку USL 2027 року, але отримала відмову.

#фінансування #розяснення #мінфін
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