У ДАР тимчасово призупинять прийом заявок на статус критично важливого підприємства

Подання заявок для визначення підприємств агропромислового комплексу критично важливими в Державному аграрному реєстрі (ДАР) буде тимчасово призупинене з 12 по 18 жовтня, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

"У цей період проводитимуть технічне налаштування системи у зв'язку з набранням чинності нових критеріїв визначення критично важливих підприємств у сферах, що належать до компетенції Мінагрополітики", – зазначається у релізі.

Згідно з ним, після завершення технічних робіт підприємства зможуть подавати через ДАР заявки до Мінагрополітики вже відповідно до нових встановлених критеріїв.

Як повідомлялося, з 18 жовтня мінімальна площу обробітку для можливості отримання через Міністерство статусу критично важливого підприємства буде знижена з 1000 га до 200 га, поріг річного чистого доходу – з 40 млн до 20 млн грн.

Поточні підвищені рівні, які відсікли більше 40% компаній із бронюванням, були встановлені наприкінці червня, коли критерії критично важливих підприємств переглядалися в цілому по всіх галузях. До того мінімальна площа складала 500 га, а чистий дохід – 20 млн грн.

Після посилення критеріїв влітку малим аграріям залишався шанс отримати бронювання частини своїх працівників тільки через обласні військові адміністрації, кожна з яких встановлювала власні критерії.

Джерело: https://minagro.gov.ua/timeline?category_id=12&type=posts