Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Мінфін виступив проти податкових послаблень для постраждалого від обстрілів бізнесу

2 хв читати
Додати як джерело
Мінфін виступив проти податкових послаблень для постраждалого від обстрілів бізнесу

Міністерство фінансів не підтримало пропозиції щодо податкових послаблень для бізнесу, який постраждав від російських обстрілів, виклавши відповідну позицію у листі до комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на звернення компаній групи Rozetka, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") у телеграм-каналі.

За її словами, відомство відхилило ідею дозволити сплачувати податки пізніше без відсотків і застави, пояснивши, що затримку грошей компенсують відсотки, а державу від несплати захищає застава, при цьому підприємства з мережею чи онлайн-торгівлею можуть мати інші доходи й майно, а за неможливості виконувати обов'язки через війну закон дозволяє уникнути відповідальності, хоча самі податки потрібно сплатити протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Мінфін також не підтримав скасування планових податкових перевірок незалежно від розташування підприємства та відхилив спрощення підтвердження звітності без документів для бізнесу поза зонами активних бойових дій чи окупації, зауваживши, що знищений офіс чи склад ще не означає втрату документів або неможливість їх відновлення, хоча визнало необхідність іншого підходу до таких випадків. Також Мінфін послався та зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Раніше під час зустрічі з бізнесом Державна податкова служба (ДПС), зокрема, Леся Карнаух, що раніше була т.в.о. голови відомства, наголошувала, що будь-які пільги прямо впливають на наповнення бюджету, з якого фінансується оборона. Представники компаній також порушували проблеми закриття даних про склади в реєстрах через безпекові ризики, складності зі списанням майна на окупованих територіях та недостатності 90 днів на відновлення знищених документів. За результатами зустрічі ексочільниця відомства обіцяла направити пропозиції до Мінфіну, проте згодом вона звільнилася.

#бізнес #податки #обстрили
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наразі вбачає більше ризиків подальшого зниження прогнозу валового внутрішнього продукту України, …

Читати
Україна без розблокування чорноморських портів втратить у 2026/27МР 30 млн тонн агроекспорту на $10 млрд – міністр

Україна без розблокування чорноморських портів втратить у 2026/27МР 30 млн тонн агроекспорту на $10 млрд – міністр

Експорт агропродукції з України в умовах продовження блокади Росією чорноморських портів станом на кінець вересня – початок жовтня становить до 50% в…

Читати
Стан наповнення бюджету погіршується – голова Бюджетного комітету Ради про виконання держбюджету-2026 за 9 міс.

Стан наповнення бюджету погіршується – голова Бюджетного комітету Ради про виконання держбюджету-2026 за 9 міс.

Загальний фонд державного бюджету України за результатами 9 місяців 2026 року недоотримав до плану на звітний період 49,5 млрд грн, майже дві третини…

Читати
МВФ націлений винести об'єднаний 2-й та 3-й перегляд EFF для України на розгляд раді директорів до грудня

МВФ націлений винести об'єднаний 2-й та 3-й перегляд EFF для України на розгляд раді директорів до грудня

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує конструктивну взаємодію та обговорення з органами влади України і її донорами щодо виділення наступного фін…

Читати