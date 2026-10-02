Мінфін виступив проти податкових послаблень для постраждалого від обстрілів бізнесу

Міністерство фінансів не підтримало пропозиції щодо податкових послаблень для бізнесу, який постраждав від російських обстрілів, виклавши відповідну позицію у листі до комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на звернення компаній групи Rozetka, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") у телеграм-каналі.

За її словами, відомство відхилило ідею дозволити сплачувати податки пізніше без відсотків і застави, пояснивши, що затримку грошей компенсують відсотки, а державу від несплати захищає застава, при цьому підприємства з мережею чи онлайн-торгівлею можуть мати інші доходи й майно, а за неможливості виконувати обов'язки через війну закон дозволяє уникнути відповідальності, хоча самі податки потрібно сплатити протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Мінфін також не підтримав скасування планових податкових перевірок незалежно від розташування підприємства та відхилив спрощення підтвердження звітності без документів для бізнесу поза зонами активних бойових дій чи окупації, зауваживши, що знищений офіс чи склад ще не означає втрату документів або неможливість їх відновлення, хоча визнало необхідність іншого підходу до таких випадків. Також Мінфін послався та зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Раніше під час зустрічі з бізнесом Державна податкова служба (ДПС), зокрема, Леся Карнаух, що раніше була т.в.о. голови відомства, наголошувала, що будь-які пільги прямо впливають на наповнення бюджету, з якого фінансується оборона. Представники компаній також порушували проблеми закриття даних про склади в реєстрах через безпекові ризики, складності зі списанням майна на окупованих територіях та недостатності 90 днів на відновлення знищених документів. За результатами зустрічі ексочільниця відомства обіцяла направити пропозиції до Мінфіну, проте згодом вона звільнилася.