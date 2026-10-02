Мінагрополітики оцінює у межах 15% можливе скорочення озимого клину через проблеми з експортом врожаю

Скорочення посівних площ озимих культур цього року через викликані російською блокадою чорноморських портів проблеми із експортом врожаю буде незначним – у межах 15%, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Ми робили опитування, воно (його результати) залишається незмінним: по ріпаку незначне (скорочення) – 5-7%, по озимій пшениці може бути 17%. У середньому по озимому клину скорочення до 15%", – сказав він журналістам у п'ятницю.

Висоцький додав, що ріпак, який є найбільш ресурсномісткою культурою, вже фактично відсіяний.

"Щодо весняної посівної кампанії, наразі рано коментувати. Об'єктивні перші розрахункові проєкти можуть бути у грудні, а реалістичні – у лютому", – зазначив міністр.

Мінекономіки минулого року в останньому релізі про посівну озимини 25 листопада, оцінили посіви озимих пшениці у 4 млн 692,8 тис. га, ячменю – 586,1 тис. га, жита – 66,3 тис. га, ріпаку – 1 млн 84,7 тис. га, що склало 98,1% від прогнозованих площ.