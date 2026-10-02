AutoCraft Group планує створити автосервісний хаб у Києві

Українська автомобільна група AutoCraft з центральним офісом в Одесі планує створити мережу автосервісів у Києві, повідомив власник групи Григорій Гріншпун.

"Команда AutoCraft Group вирішила створити у Києві власний проєкт у філософії CareAutoKyiv. Робоча назва проєкту – AUTOMASTER NPS: мережа професійних сервісів. Ми плануємо створити великий мультибрендовий автосервісний хаб, до складу якого входитимуть 100 постів сервісного обслуговування; окрема сервісна ділянка для електромобілів, сучасний детейлінг-центр, центр відновлювального ремонту на 25 робочих місць, зарядний хаб зі швидкісними зарядними станціями загальною потужністю 2 МВт", – повідомив він у лінкедін.

За його словами, проєкт також передбачатиме багатоповерховий залізобетонний паркінг для організації продажу вживаних автомобілів та підземне укриття з можливістю розміщення в ньому сервісного центру МВС. Енергонезалежність комплексу забезпечуватиме сучасна енергетична система, яка об'єднає сонячну електростанцію, установку зберігання енергії ємністю 5 МВт та EMS для автоматизованого управління виробництвом, накопиченням і споживанням електроенергії. Проєкт орієнтуємося на обслуговування автомобілів віком від трьох років.

Гріншпун повідомив, що розглядають земельні ділянки у Києві площею від 2 га, розташовані на одній із магістральних доріг міста, з можливістю підключення електричної потужності до 5 МВт.

Українська автомобільна група "Автокрафт" – холдинг, що об'єднує офіційні дилерські центри Renault, Nissan, Skoda, Hyundai, Ford, MG, Suzuki та Maxus у Дніпрі, Черкасах та Кропивницькому, а також має статус офіційного сервіс-партнера INFINITI у Черкасах. За даними опендатабот, за підсумками 2025 року дохід компанії склав 4,3 млн грн, що на 1,06% менше результатів 2024 року, чистий збиток – 343,8 тис грн проти 477,3 тис збитку за 2024 рік