Понад 87% бізнесу в Україні відчувають вплив атак на логістику – опитування

Більшість українських підприємств (87%) відчувають негативний вплив російських атак на логістичну інфраструктуру, свідчать результати 52-ї хвилі щомісячного опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД) "Український бізнес під час війни".

Згідно з опублікованими результатами, прямих пошкоджень майна чи товару за рік зазнали 7% компаній, тоді як 41% постраждали опосередковано через зриви постачань і зростання цін. Ще 43% респондентів не зазнали руйнувань, але вважають ризики реальними, 9% не відчули ризик впливу атак на логістику за останні кілька місяців.

Найсильніше проблеми впливають на ціни сировини й ресурсів, на що вказали 44% опитаних, та на вартість транспортування (43%). Менше підприємств скаржаться на вплив атак на постачання клієнтам і терміни доставки (по 37-38%), тоді як зберігання продукції та наявність сировини завершують список (31-33%).

У ІЕД підкреслюють, що важливою деталлю є те, що бізнес відчуває удари по логістиці передусім через ціну, а не через фізичну недоступність товару – ринок поки що адаптується перерозподілом потоків, але платить за це зростанням витрат.

Загалом принаймні помірний вплив атак на логістику фіксують 87-91% підприємств.

Серед ключових пріоритетів підтримки від держави бізнес виділяє масштабування компенсацій та страхування воєнних ризиків (80%), фізичний захист складів (78%) та збереження операційної спроможності (78%). Найнижче, хоч усе одно понад 60%, – холодний ланцюг (65%) і два вузькоспеціалізовані МСБ-заходи (по 67%).

При цьому серед уже постраждалих компаній важливість фізичного захисту зростає до 44%.

Дослідження також демонструє регіональні відмінності: наприклад, у центральних областях України фізичний захист вважають пріоритетнішим за компенсації (44% проти 34%), тоді як у західному та північному регіонах запит на компенсації суттєво переважає превентивні заходи.

Опитування тривало з 17 до 31 серпня 2026 року. В ньому взяли участь 465 підприємств.