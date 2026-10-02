Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Понад 87% бізнесу в Україні відчувають вплив атак на логістику – опитування

2 хв читати
Додати як джерело
Понад 87% бізнесу в Україні відчувають вплив атак на логістику – опитування

Більшість українських підприємств (87%) відчувають негативний вплив російських атак на логістичну інфраструктуру, свідчать результати 52-ї хвилі щомісячного опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД) "Український бізнес під час війни".

Згідно з опублікованими результатами, прямих пошкоджень майна чи товару за рік зазнали 7% компаній, тоді як 41% постраждали опосередковано через зриви постачань і зростання цін. Ще 43% респондентів не зазнали руйнувань, але вважають ризики реальними, 9% не відчули ризик впливу атак на логістику за останні кілька місяців.

Найсильніше проблеми впливають на ціни сировини й ресурсів, на що вказали 44% опитаних, та на вартість транспортування (43%). Менше підприємств скаржаться на вплив атак на постачання клієнтам і терміни доставки (по 37-38%), тоді як зберігання продукції та наявність сировини завершують список (31-33%).

У ІЕД підкреслюють, що важливою деталлю є те, що бізнес відчуває удари по логістиці передусім через ціну, а не через фізичну недоступність товару – ринок поки що адаптується перерозподілом потоків, але платить за це зростанням витрат.

Загалом принаймні помірний вплив атак на логістику фіксують 87-91% підприємств.

Серед ключових пріоритетів підтримки від держави бізнес виділяє масштабування компенсацій та страхування воєнних ризиків (80%), фізичний захист складів (78%) та збереження операційної спроможності (78%). Найнижче, хоч усе одно понад 60%, – холодний ланцюг (65%) і два вузькоспеціалізовані МСБ-заходи (по 67%).

При цьому серед уже постраждалих компаній важливість фізичного захисту зростає до 44%.

Дослідження також демонструє регіональні відмінності: наприклад, у центральних областях України фізичний захист вважають пріоритетнішим за компенсації (44% проти 34%), тоді як у західному та північному регіонах запит на компенсації суттєво переважає превентивні заходи.

Опитування тривало з 17 до 31 серпня 2026 року. В ньому взяли участь 465 підприємств.

#логістика #війна #бізнес #атаки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наразі вбачає більше ризиків подальшого зниження прогнозу валового внутрішнього продукту України, …

Читати
Україна без розблокування чорноморських портів втратить у 2026/27МР 30 млн тонн агроекспорту на $10 млрд – міністр

Україна без розблокування чорноморських портів втратить у 2026/27МР 30 млн тонн агроекспорту на $10 млрд – міністр

Експорт агропродукції з України в умовах продовження блокади Росією чорноморських портів станом на кінець вересня – початок жовтня становить до 50% в…

Читати
Стан наповнення бюджету погіршується – голова Бюджетного комітету Ради про виконання держбюджету-2026 за 9 міс.

Стан наповнення бюджету погіршується – голова Бюджетного комітету Ради про виконання держбюджету-2026 за 9 міс.

Загальний фонд державного бюджету України за результатами 9 місяців 2026 року недоотримав до плану на звітний період 49,5 млрд грн, майже дві третини…

Читати
МВФ націлений винести об'єднаний 2-й та 3-й перегляд EFF для України на розгляд раді директорів до грудня

МВФ націлений винести об'єднаний 2-й та 3-й перегляд EFF для України на розгляд раді директорів до грудня

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує конструктивну взаємодію та обговорення з органами влади України і її донорами щодо виділення наступного фін…

Читати