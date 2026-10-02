Україна чекає відповіді ЄС на прохання знайти додатково EUR1,1 млрд для вивезення врожаю – міністр агрополітики

Україна на початку цього тижня звернулася до Європейського Союзу в межах зустрічі аграрних міністрів в Брюсселі із запитом знайти мінімум EUR1,1 млрд на компенсацію додаткових логістичних видатків для експорту сільськогосподарської продукції в умовах, коли Росія заблокувала роботу глибоководних портів у Чорному морі, але відповіді поки немає.

"Станом на сьогодні ми не можемо говорити ще про якусь відповідь, тому що звернення … було тільки цього тижня. Певного часу потребують колеги для опрацювання", – повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький журналістам у п'ятницю.

Він уточнив, що оцінку необхідної допомоги зроблено із розрахунку EUR50 за тонну продукції, тож EUR1,1 млрд міг би стимулювати до 20 млн тонн додаткового експорту.

"Будемо просити про зворотній зв'язок європейських партнерів, тоді зможемо говорити про потенційний результат", – зазначив міністр.

Раніше Висоцький заявив, що експорт агропродукції з України в умовах продовження блокади Росією чорноморських портів станом на кінець вересня – початок жовтня становить до 50% від можливого, тож без додаткових дій це означатиме неможливість експортувати в поточному маркетинговому році близько 30 млн тонн сільськогосподарської продукції вартістю близько $10 млрд.