ЄБРР працює над проєктом будівництва доріг в Україні для подолання логістичних викликів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) опрацьовує масштабний проєкт щодо будівництва доріг в Україні задля вирішення логістичних проблем і підтримки експорту, повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"...Інший напрямок – це, дійсно, наш масштабний проєкт: ми працюємо над проєктом будівництва доріг. Зараз обговорюємо пріоритети в цій сфері", – зазначила президентка установи у відповідь на питання щодо можливих механізмів для подолання логістичних викликів українського експорту.

За її словами, банк активно інвестує в транспортну сферу та логістику. Зокрема, раніше було підписано угоду про фінансування "Укрзалізниці", а також реалізується проєкт на EUR300 млн для закупівлі нових локомотивів замість пошкоджених.

Крім того, EUR130 млн було перенаправлено на забезпечення оборотними коштами об'єктів енергетики, які зазнали атак.

Як повідомлялося, за результатами Конференції з відновлення України URC 2026 наприкінці червня поточного року ЄБРР заявив про підтримку Державного агентства з питань реставрації та розвитку інфраструктури у розробці короткого переліку пріоритетних інвестицій у національні дороги, які будуть реалізовані шляхом підготовки та фінансування проєктів. Планувалося, що вони будуть інтегровані в Єдиний портфель проєктів України.