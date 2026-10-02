Швейцарія виділила майже $170 млн на реалізацію восьми проєктів відновлення в Україні

Фінансування обсягом 135 млн швейцарських франків (майже $170 млн) передбачено для реалізації ще восьми проєктів з відновлення України, повідомляє офіційний акаунт Федеральної ради Швейцарії в соціальній мережі X.

Підтримка передбачає фінансування восьми проєктів з відновлення, що реалізуються в Україні швейцарськими компаніями. Зокрема, це сектори енергетики, громадського транспорту та водопостачання.

"Уряд Швейцарії ухвалив рішення про підтримку ще восьми проектів з відновлення, що реалізуються швейцарськими компаніями в секторах енергетики, громадського транспорту та водопостачання. Обсяг фінансування становить 135 млн швейцарських франків", – йдеться у повідомленні.