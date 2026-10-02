Голова бюджетного комітету Ради пропонує відмовитися від Нацкешбеку в держбюджеті-2027

Бюджетна програма "Національний кешбек" стала занадто політизованим питанням у Верховній Раді, тож варто було б відмовитися від неї під час розгляду проєкту державного бюджету України на 2027 рік, хоч це й не принесе якоїсь суттєвої економії видатків, вважає голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.

"Мене просто вже допекли цим кешбеком: будь-яка інтелектуальна, фахова розмова про бюджет зводиться до питання "а чому ви потратили гроші на кешбек?" Ця тема настільки політизована, що затьмарює усі розмови по суті… Я би краще взагалі цю історію поки що прибрала з бюджету", – сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Підласа зазначила, що розмір витрат на кешбек в загальній картинці бюджету немає жодного значення. За її словами, Міжнародний валютний фонд, який найбільш глибоко обізнаний в бюджеті та найбільше цікавиться здоров'ям українських публічних фінансів, теж не звертає на нього увагу, коли обговорюють бюджет та його структуру.

Щодо можливості формування у держбюджеті-2027 страхових фондів компенсації за рахунок підняття ставки податку на додану вартістю з 20% до 21% або ставки акцизу на пальне на 4 відсоткових пункти, голова бюджетного комітету знову спрогнозувала, що цю пропозицію уряду буде відхилено Верховною Радою.

На її думку, альтернативні ідеї окремих бізнес-асоціацій щодо введення тимчасово додаткового мита на імпорт також навряд чи пройдуть через парламент.

"Мито на імпорт – це так само, як і ПДВ, податок для кінцевого споживача. Думаю, що парламент цього не буде робити, тому що це буде викликати величезний спротив від суспільства", – пояснила Підласа.

"У мене є особиста думка, що можна було б розглянути податок на розкіш, збільшення штрафів за перевищення швидкості. Але ми розуміємо, що всі ці речі, знову ж таки, є дрібними і фіскально незначущими. А додаткові податки чи збори, які можуть приносити значний ефект для бюджету, є політично неможливими", – додала голова комітету.

Вона зазначила, що в таких умовах потрібно більше концентруватися на закритті схем, через які бюджет втрачає гроші.

"Ефект від якогось нового дрібного податку чи навіть підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт та, наприклад, від припинення виплат зарплат в конвертах незрівняний: від зарплат в конвертах бюджет втрачає в рази більше грошей", – наголосила Підласа.

Днями міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в інтерв'ю "Forbes Україна" запропонував здійснити редизайн державної програми "Національний кешбек", що дасть змогу скоротити її бюджет у 2,5 раза й заощадити до 4 млрд грн.

Наразі гроші на Нацкешбеку виділяються траншами з різних бюджетних програм у межах загальної політики "Зроблено в Україні". Наприкінці червня Мінекономіки останній раз повідомило про перерахування чергового траншу виплат – за квітень. Тоді зазначалося, що у програмі налічувалося понад 5 млн активних користувачів, які отримують щомісячні виплати. В ній брало участь понад 2 тис. виробників, які зареєстрували більш як 422 тис. товарів українського виробництва та майже 1,5 тис. продавців.