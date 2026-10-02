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Економіка

Гросссі закликає в інтересах ядерної безпеки забезпечити безперебійні поставки дизельного пального для резервних генераторів ЗАЕС

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Гросссі закликає в інтересах ядерної безпеки забезпечити безперебійні поставки дизельного пального для резервних генераторів ЗАЕС

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) спостерігається нестача дизельного пального для аварійних генераторів, частину з них переводять у режим очікування, тому необхідно забезпечити стабільні поставки палива на станцію, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Для безпеки будь-якого ядерного об'єкта необхідні запасні доступні джерела енергії, достатні та надійні. Дефіцит запасів дизельного пального на ЗАЕС погіршує й без того нестабільну ситуацію", – наводяться його слова у заяві агентства.

"Негайне постачання пального на ЗАЕС матиме значний позитивний вплив на роботу станції. Я закликаю всі сторони співпрацювати з МАГАТЕ задля досягнення цієї мети", – додав Гроссі.

За даними агентства, після тривалої втрати у серпні та вересні зовнішнього електропостачання ЗАЕС запаси дизельного пального залишаються невисокими; ситуацію ускладнює військова активність у регіоні. З червня ЗАЕС 10 разів втрачала зовнішнє електропостачання, покладаючись лише на резервну лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1". 29 вересня МАГАТЕ повідомило, що обслуговування основної лінії 750 кВ "Дніпровська" довелося перенести через складну ситуацію з безпекою. Терміни робіт із дизельними генераторами також були змінені.

30 вересня МАГАТЕ отримало інформацію про необхідність ремонту на Запорізькій ТЕС для підвищення надійності лінії електропостачання ЗАЕС. У зв'язку з цим агентство співпрацює з РФ та Україною над режимом припинення вогню з метою проведення необхідних робіт на ТЕС.

ЗАЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Станція не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки.

Наразі ЗАЕС перебуває під російською окупацією.

#проблеми #магате #заес #дизель
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