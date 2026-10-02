ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наразі вбачає більше ризиків подальшого зниження прогнозу валового внутрішнього продукту України, ніж можливостей для його зростання, заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Ми чітко спостерігаємо економічне уповільнення в Україні, починаючи з серпня, у зв'язку з посиленням ударів по економічній інфраструктурі. Раніше це стосувалося переважно енергетики, але зараз це також порти, блокада портів, блокада Чорного моря, а також атаки на логістику, склади, виробничі потужності тощо", – сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи оцінки українського уряду, НБУ та незалежних аналітиків щодо падіння темпів зростання економіки.

Коментуючи прогнози, Оділь Рено-Бассо зазначила, що центральний банк розробив кілька різних сценаріїв, проте наразі ЄБРР вбачає переважання ризиків подальшого зниження показників, аніж їх підвищення.

Як повідомлялося, ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р до 1,5%, у 2027р – до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко повідомив, що допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027р. у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану – з 1,3% до 0,8-1%, а на 2026 році – до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6%.

Крім того, Національний банк України (НБУ) знизив оцінку зростання реального ВВП на цей рік до 1,1-1,2% порівняно з оцінкою 1,8% наприкінці липня цього року.