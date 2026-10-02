Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

1 хв читати
Додати як джерело
ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наразі вбачає більше ризиків подальшого зниження прогнозу валового внутрішнього продукту України, ніж можливостей для його зростання, заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Ми чітко спостерігаємо економічне уповільнення в Україні, починаючи з серпня, у зв'язку з посиленням ударів по економічній інфраструктурі. Раніше це стосувалося переважно енергетики, але зараз це також порти, блокада портів, блокада Чорного моря, а також атаки на логістику, склади, виробничі потужності тощо", – сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи оцінки українського уряду, НБУ та незалежних аналітиків щодо падіння темпів зростання економіки.

Коментуючи прогнози, Оділь Рено-Бассо зазначила, що центральний банк розробив кілька різних сценаріїв, проте наразі ЄБРР вбачає переважання ризиків подальшого зниження показників, аніж їх підвищення.

Як повідомлялося, ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р до 1,5%, у 2027р – до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко повідомив, що допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027р. у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану – з 1,3% до 0,8-1%, а на 2026 році – до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6%.

Крім того, Національний банк України (НБУ) знизив оцінку зростання реального ВВП на цей рік до 1,1-1,2% порівняно з оцінкою 1,8% наприкінці липня цього року.

#єбрр #ввп #прогноз
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна без розблокування чорноморських портів втратить у 2026/27МР 30 млн тонн агроекспорту на $10 млрд – міністр

Україна без розблокування чорноморських портів втратить у 2026/27МР 30 млн тонн агроекспорту на $10 млрд – міністр

Експорт агропродукції з України в умовах продовження блокади Росією чорноморських портів станом на кінець вересня – початок жовтня становить до 50% в…

Читати
Стан наповнення бюджету погіршується – голова Бюджетного комітету Ради про виконання держбюджету-2026 за 9 міс.

Стан наповнення бюджету погіршується – голова Бюджетного комітету Ради про виконання держбюджету-2026 за 9 міс.

Загальний фонд державного бюджету України за результатами 9 місяців 2026 року недоотримав до плану на звітний період 49,5 млрд грн, майже дві третини…

Читати
МВФ націлений винести об'єднаний 2-й та 3-й перегляд EFF для України на розгляд раді директорів до грудня

МВФ націлений винести об'єднаний 2-й та 3-й перегляд EFF для України на розгляд раді директорів до грудня

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує конструктивну взаємодію та обговорення з органами влади України і її донорами щодо виділення наступного фін…

Читати
Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі уряд веде перемовини з партнерами щодо покриття дефіциту оборонного бюджету в 20 млрд дол…

Читати