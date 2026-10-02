Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility – Корецький

Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Це частина вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що в умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону.

"Але потреба у фінансуванні досі залишається критичною. Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти", – додав він.