monobank готовий залучати пенсіонерів, пропонуючи виплату по 1 тис. грн до кінця року

Пенсіонерам, які перевели виплати пенсій в mono, до кінця року буде виплачено 1 тис. грн з урахуванням податку, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"А вже після отримання першої пенсії на картку mono виплачуємо 1 тис. грн на рахунок кешбеку. Податок також за наш рахунок. Плюс до цього на рік додаємо категорію "Медицина" з 5% кешбеку", – зазначив він.

Гороховський наголосив, що за законодавством пенсії можна отримувати на картку того банку, який вибере сам пенсіонер.

В Україні станом на 1 липня 2026 року за даними Пенсійного фонду налічується 9,98 млн. пенсіонерів. Через банківські установи свої виплати отримують 83% пенсіонерів, що становить близько 8,3 млн осіб. Інші 17% продовжують одержувати через відділення та листонош "Укрпошти".