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Економіка

РФ вдарила FPV-дронами по АЗК UKRNAFTA на Дніпропетровщині

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РФ вдарила FPV-дронами по АЗК мережі UKRNAFTA в Дніпропетровській області, повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Знову удар по цивільному об'єкту UKRNAFTA. Російські FPV-дрони двічі атакували один із наших автозаправних комплексів у Дніпропетровській області", – написав Кукура у Facebook у п'ятницю.

Він уточнив, що об'єкт зазнав пошкоджень, але працівники та відвідувачі не постраждали.

"Це ще один епізод системного тиску РФ на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня", – наголосив СЕО "Укрнафти".

За його словами, компанія наразі оцінює наслідки та визначає обсяг відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, РФ активізувала удари по мережам АЗК. Зокрема, 28 вересня мережа АЗК OKKO повідомила про пошкодження ударами РФ одного з її комплексів у Києві.

За кілька днів перед цим в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко зазначав, що за останні тижні російські війська вшосте атакувати автозаправні комплекси ПАТ "Укрнафта".

Повідомлялося також про влучання у нафтобази мережі WOG.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

#обстріли #азк #укрнафта
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