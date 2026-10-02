ЄБРР може частково кредитувати "Укренерго" для оздоровлення балансуючого ринку – Рено-Бассо

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає свою спільно з іншими міжнародними фінансовими інституціями (МФІ) участь в оздоровленні балансуючого ринку е/е України, загальна потреба в чому становить EUR600 млн, але для покриття безнадійної заборгованості знадобиться також фінансування ЄС, повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо

"Гадаю, фінансування ЄБРР буде спільним, ймовірно, з іншими МФІ. Це ще перебуває на стадії розробки, але ми могли б надати кредит, скажімо, на EUR150 млн, інша МФІ взяла б на себе іншу частку. Але потім знадобилося б значне фінансування на пільгових умовах від ЄС, оскільки частину боргу ніколи не буде повернуто, тому її не можна фінансувати за рахунок запозичень", – сказала Рено-Бассо в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона повідомила, що обговорює з міністром енергетики та урядом "це велике й важливе рішення", зазначивши, що, на її думку, українська влада справді готова провести реформу на балансуючому ринку електроенергії, яка матиме значний вплив на весь ринок.

"Це справді структурна реформа, яку ми дуже вітаємо. Це складний проєкт", – наголосила президентка ЄБРР.

Як повідомлялося, перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив після зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо 30 вересня, що ЄБРР може надати EUR600 млн на оздоровлення балансуючого ринку електричної енергії.

У коментарі Енергореформі в квітні 2026 року голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко зазначав, що для стабілізації ситуації на балансуючому ринку (БР) необхідне насамперед припинити накопичення боргів на ньому. За його словами, це означає усунення з БР тих, хто постійно споживає е/е, але не платить за неї і не може бути відключений. Йшлося, зокрема, про деякі водоканали, споживачів на прифронтових територіях, споживання військових частин. На той час борг споживачів перед "Укренерго" на балансуючому ринку становив 46,5 млрд грн, компанія заборгувала генерації 25,8 млрд грн.

Як зазначали експерти ринку, фінансування чинної заборгованості БР міжнародними інституціями можливе лише за умови припинення подальшого накопичення боргів на ньому. За деякими даними, борги на БР зростають на 1 млрд грн щомісячно. Як пояснюють експерти, знайомі з діяльністю "Укренерго", споживання е/е тими, хто за неї не платить, становить приблизно 120 МВт, але вони беруть е/е з БР, де її ціна значно вища за ціну на інших сегментах. Експерти припускають, що борги НЕК на сьогодні становлять 38 млрд грн, тимчасом як борги перед компанією значно вищі.

Для врегулювання ситуації на БР уряд працює над змінами нормативної бази.