Стан наповнення бюджету погіршується – голова Бюджетного комітету Ради про виконання держбюджету-2026 за 9 міс.

Загальний фонд державного бюджету України за результатами 9 місяців 2026 року недоотримав до плану на звітний період 49,5 млрд грн, майже дві третини з яких (32 млрд грн) не надійшли в серпні-вересні 2026 року, повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

"Виконання Бюджету 2026 за 9 місяців: стан наповнення бюджету погіршується… Основна причина – постійні російські удари по бізнесу", – зазначила вона.

Підласа уточнила, що від імпортного ПДВ недоотримано 35,7 млрд грн (або 6,8%), ПДВ з вироблених в Україні товарів – 32,9 млрд грн (або 11,4%), внутрішнього акцизу – 19,1 млрд грн (або 16,5%), дивідендів та частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій –10,8 млрд грн (або 16%).

В той же час, зазначила вона, є і перевиконання по доходам: від податку на прибуток підприємств – 29 млрд грн (або 12%), від ПДФО та військового збору – 6,6 млрд грн (2,6%), яке балансує недоотримання інших податків.

Всього, за оперативними даними, за 9 місяців 2026 року до доходів загального фонду держбюджету без урахування міжнародних грантів зараховано 1,9 трлн грн, повідомила голова Бюджетного комітету.

За її словами, найбільшими джерелами було імпортний ПДВ – 491 млрд грн, податок на прибуток – 270 млрд грн, ПДФО та військовий збір – 266,3 млрд грн, ПДВ з вироблених в Україні товарів – 255,2 млрд грн, кошти НБУ – 146,1 млрд грн, імпортний акциз – 134,6 млрд грн, внутрішній акциз – 96,5 млрд грн, дивіденди та частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій – 57,1 млрд грн, ввізне мито – 48,4 млрд грн, рентна плата – 42,6 млрд грн.

Підласа повідомила, що у січні-вересні цього року на проведення витрат за загальним фондом держбюджету використано близько $22 млрд міжнародної допомоги, ще 350,6 млрд грн було залучено від розміщення ОВДП.

Згідно із її дописом, найбільші категорії витрат бюджету з початку 2026 року: оборона – 2 трлн грн, або 61,3% усіх видатків загального фонду, погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) – 427,9 млрд грн, соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) – 342,6 млрд грн, обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 275,2 млрд грн, програма медичних гарантій і скринінг здоров'я – 144 млрд грн, зарплата вчителів в школах (освітня субвенція та доплати вчителям) – 116,7 млрд грн, базова і додаткові дотації – 48,5 млрд грн.

"До отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС ($4,26 млрд) ситуація з бюджетом буде залишатись критичною", – наголосила голова Бюджетного комітету.

Як повідомлялося, держбюджет України на 2026 рік початково було ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.

У оновленій у липні програмі розширеного фінансування EFF з МВФ доходи в секторі державного управління цього року прогнозуються на рівні 6,78 трлн грн порівняно із 5,06 трлн грн минулого року, видатки – 7,94 трлн грн порівняно із 6,63 трлн грн.

Втім президент Володимир Зеленський, прем'єр Сергій Корецький та представники правлячої фракції "Слуга народу" заявляли о необхідності чергового збільшення видатків бюджету на оборону на $27 млрд. А в вересні уряд припинив фінансування капітальних витрат у зв'язку із дефіцитом фінансування.

Загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету за січень-серпень 2026 року сягнула 2,7 трлн грн порівняно із 2,23 трлн грн за січень-серпень 2025 року, тоді як доходи – майже 2,3 трлн грн порівняно із 1,71 трлн грн.