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Економіка

Українські підрозділи міжнародних компаній мають демонструвати можливість розвиватися попри війну – думка

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Українські підрозділи міжнародних компаній мають демонструвати можливість розвиватися попри війну – думка

Українські підрозділи міжнародних компаній мають демонструвати можливість розвиватися і залучати інвестиції, незважаючи на вплив військових дій, вважає СЕО Nestlé в Україні та Молдові Роман Янович.

"Я хочу закликати всі локальні компанії подумати про свою роль, бо ця роль – ключова. Ви стоїте між глобальним ресурсом і цієї країною, яка потребує цього глобального ресурсу. Тому, будь ласка, будьте архітекторами нарративу і будуйте його таким чином, щоб сюди прийшли інвестиції. Перечікувати у нас немає можливості", – сказав він на Саміті СЕО, організованому "Forbes Україна" у Києві в четвер.

За словами Яновича, топ-менеджмент локальних компаній міжнародних груп має забезпечувати прозорість звітності та водночас зберігати впевненість головного офісу в інвестиційній привабливості підрозділів.

Він закликав компанії продовжувати ставити перед собою цілі зростання, навіть якщо головний офіс має занижені через війну очікування. Янович зазначив, що український підрозділ Nestlé під час війни демонструє кращі фінансові результати, ніж країни-сусіди.

"Хоч зараз і війна, але у нас все одно ефективний бізнес. Інвестиції не дають від співчуття. Інвестиції дають від бізнес-результатів. Тому краще не вестися на ці класні пропозиції без цілей, а намагатися бути кращим ринком, ніж той ринок, у якому немає війни. В нашому випадку, Україна має результат кращий, ніж країни, які поруч, і не мають війни. Я можу навіть сказати, що ми один з найбільших вкладників зростання нашого зонального бізнесу", – розповів він.

В Україні Nestlé розпочала діяльність 1994 року з відкриття представництва. У 1998 році придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018-го володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна", а наприкінці того року Nestlé стала власником 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг".

У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком" у Харкові, виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), який є одним із семи сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів Nestlé у понад 40 країнах світу.

Під час війни Nestlé інвестувала EUR43 млн у будівництво четвертої фабрики в Україні – у Смолигові Волинської обл. з виробництва вермішелі, яка була відкрита у квітні 2025 року, та планує збільшити інвестиції в неї до EUR70 млн до кінця 2027 року.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.

#nestle #керівництво
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