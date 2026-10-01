Голова податкового комітету Ради оцінює частку ринку вживаних автомобілів у тіні у 92%

Тіньовий ринок вживаних автомобілей, за експертними оцінками, становить близько 20 млрд грн, його частка у загальному обсязі ринку – 92%, констатував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Рік минув. А результату досі немає. Попри численні перевірки та доручення контролюючим і правоохоронним органам, ситуація практично не змінюється", – написав він у Телеграм у четвер за результатами розгляду цього питання на засіданні тимчасової слідчої комісії Ради.

Гетманцев послався на дані неназваного маркетплейсу, за якими серед 950 продавців авто з ознаками тіньової діяльності лише на 16 автомобільних мереж припадає 35% усіх пропозицій продажу авто у 2026 році.

"Продовжується практика продажу автомобілів за штучно заниженими цінами. За даними МВС, лише за вісім місяців 2026 року 2 026 автомобілів продали за 1 гривню, а ще 84 тисячі – дешевше 50 тис. грн. Виникає просте питання до ДПС і БЕБ: скільки ще автомобілів мають продати за 1 гривню, щоб нарешті перевірити їхню реальну вартість та повноту сплати податків?", – наголосив голова комітету.

Він навів приклад трьох мереж: Global Auto Logistic – 8 784 оголошення, 1 039 автомобілів позначені як продані, тоді як за даними МВС – 131, сплачено 731 тис. грн податків; Boss Auto – 4 485 оголошень, 511 автомобілів позначені як продані, за даними МВС – лише три, сплачено 1,06 млн грн податків; Pan American – 2 880 оголошень, 139 автомобілів позначені як продані, за даними МВС – жодного, сплачено 31,7 тис. грн податків.

Серед позитивів за минулий рік Гетманцев назвав ліквідацію схему з Євро-1 та використанням ФОП на єдиному податку для продажу авто, але назвав це "краплею в морі на тлі масштабів тіні".