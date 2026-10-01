Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Голова податкового комітету Ради оцінює частку ринку вживаних автомобілів у тіні у 92%

2 хв читати
Додати як джерело
Голова податкового комітету Ради оцінює частку ринку вживаних автомобілів у тіні у 92%

Тіньовий ринок вживаних автомобілей, за експертними оцінками, становить близько 20 млрд грн, його частка у загальному обсязі ринку – 92%, констатував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Рік минув. А результату досі немає. Попри численні перевірки та доручення контролюючим і правоохоронним органам, ситуація практично не змінюється", – написав він у Телеграм у четвер за результатами розгляду цього питання на засіданні тимчасової слідчої комісії Ради.

Гетманцев послався на дані неназваного маркетплейсу, за якими серед 950 продавців авто з ознаками тіньової діяльності лише на 16 автомобільних мереж припадає 35% усіх пропозицій продажу авто у 2026 році.

"Продовжується практика продажу автомобілів за штучно заниженими цінами. За даними МВС, лише за вісім місяців 2026 року 2 026 автомобілів продали за 1 гривню, а ще 84 тисячі – дешевше 50 тис. грн. Виникає просте питання до ДПС і БЕБ: скільки ще автомобілів мають продати за 1 гривню, щоб нарешті перевірити їхню реальну вартість та повноту сплати податків?", – наголосив голова комітету.

Він навів приклад трьох мереж: Global Auto Logistic – 8 784 оголошення, 1 039 автомобілів позначені як продані, тоді як за даними МВС – 131, сплачено 731 тис. грн податків; Boss Auto – 4 485 оголошень, 511 автомобілів позначені як продані, за даними МВС – лише три, сплачено 1,06 млн грн податків; Pan American – 2 880 оголошень, 139 автомобілів позначені як продані, за даними МВС – жодного, сплачено 31,7 тис. грн податків.

Серед позитивів за минулий рік Гетманцев назвав ліквідацію схему з Євро-1 та використанням ФОП на єдиному податку для продажу авто, але назвав це "краплею в морі на тлі масштабів тіні".

#авторинок #тінь
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ націлений винести об'єднаний 2-й та 3-й перегляд EFF для України на розгляд раді директорів до грудня

МВФ націлений винести об'єднаний 2-й та 3-й перегляд EFF для України на розгляд раді директорів до грудня

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує конструктивну взаємодію та обговорення з органами влади України і її донорами щодо виділення наступного фін…

Читати
Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі уряд веде перемовини з партнерами щодо покриття дефіциту оборонного бюджету в 20 млрд дол…

Читати
Семеро із 10 членів КМП НБУ очікують зниження облікової з 16% у 2027р, один – у 2026р, двоє допускають ще підвищення

Семеро із 10 членів КМП НБУ очікують зниження облікової з 16% у 2027р, один – у 2026р, двоє допускають ще підвищення

Підвищення облікової ставки з 15,5% до 16% сформує достатню жорсткість монетарних умов, тож подальшого посилення процентної політики не знадобиться, …

Читати
КМП НБУ підтримав підняття облікової ставки до 16% сімома голосами з десяти, троє були за збереження 15,5% – протокол

КМП НБУ підтримав підняття облікової ставки до 16% сімома голосами з десяти, троє були за збереження 15,5% – протокол

Семеро із 10 членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України на засіданні 16 вересня висловилися за підвищення облікової став…

Читати