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Економіка

Надходження від військового збору скорочуються третій місяць поспіль

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне | Фото: Unsplash

Надходження військового збору у вересні 2026 року до спеціального фонду державного бюджету склали 16,2 млрд грн порівняно із 16,8 млрд грн у серпні та 17,9 млрд грн у липні, повідомило Міністерство фінансів у четвер із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби України.

Згідно з ними, за липень-вересень цього року до спецфонду держбюджету надійшло 51 млрд грн військового збору, тоді як у першому півріччі загальний фонд держбюджету отримав майже 94,24 млрд грн військового збору.

Порівняно із дев'ятьма місяцями минулого року надходження від військового збору зросли на 24,5%, або на 28,5 млрд грн, у тому числі у вересні – на 20,9%, або на 2,8 млрд грн.

Мінфін нагадав, що відповідно до змін до закону про держбюджет-2026 військовий збір через спецфонд спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

#війна #надходження #військовий_збір
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