Експерт закликає США додатково підтримати імпорт Україною LNG та регіональну інтеграцію української газової інфраструктури

США, з якими Україна стрімко нарощує домовленості про закупівлю LNG, мають додатково підтримати цей процес, розглядаючи його як стратегічний імператив, вважає американський геополітик, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute) Стівен Бланк.

"Подальший прогрес (…) має включати додаткову підтримку імпорту Україною LNG та підтримку зусиль Києва щодо інтеграції газової інфраструктури країни в ширшу регіональну енергетичну архітектуру (…). Більша роль України у підтримці експорту американського LNG до Європи посилила б енергетичну безпеку країни та європейську інтеграцію, а також сприяла б зміцненню довгострокових комерційних зв'язків між Європою та США", – написав Бланк в огляді на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council.

За його словами, Україна зараз має можливість зміцнити свою позицію як стратегічного комерційного союзника США та допомогти в тому, аби нові LNG -коридори, якими постачається американський газ до Центральної та Східної Європи, – стали постійними елементами регіональної енергетичної карти.

Бланк також наголосив, що подальший розвиток одного з найамбітніших проєктів Америки в енергетиці – ініціативи "Три моря", яка об'єднує 13 держав ЄС від Балтійського до Адріатичного та Чорного морів, за участю України як ключового партнера зі зберігання газу може допомогти зменшити залежність Європи від експорту російських енергоносіїв.

Експерт звернув увагу, що Україна має найбільше в Європі підземне сховище газу обсягом понад 30 млрд куб. м, значна частина якого розташована поблизу кордону з ЄС, на глибинах, що забезпечують реальний захист від авіаударів РФ.

"Якщо логістичні та безпекові проблеми буде успішно вирішено, ці сховища потенційно можуть стати важливим розподільчим центром для американського газу, що обслуговує Центральну та Східну Європу", – наголосив Бланк, додавши, що Україна може допомогти забезпечити Європу інфраструктурою для розширення імпорту LNG та задоволення сезонних стрибків попиту.

Як він зазначив, російські атаки знищили до 60% виробничих потужностей газу України у 2025 році, що змусило Групу "Нафтогаз" переглянути свою стратегію імпорту. У результаті вже створено чотири окремі шлюзи для імпорту LNG із США: польський термінал у Свіноуйсьці з Orlen, литовський термінал у Клайпеді з Ignitis, плавучий термінал у Мукрані (Німеччина) та грецький термінал у Ревітуссі через новий вертикальний коридор (маршрут північ-південь через Болгарію та Румунію), який, за словами Бланка, адміністрація Трампа рішуче підтримує.

Він підсумував: у 2025 році Україна законтрактувала приблизно 456 млн куб. м LNG із США, а протягом першого кварталу 2026 року цей показник уже становив 381 млн куб. м. При цьому Бланк акцентував, що в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко відігравав ключову роль у розширенні імпорту LNG до України, тому його призначення, серед іншого, свідчить про наміри компанії продовжувати цей напрям своєї діяльності.

"Протягом десятиліть російський газ прямував через Україну на європейські ринки (…). Зараз газ почав надходити до України із США. За достатньої додаткової підтримки з боку Вашингтона ця тенденція може бути вигідною для України, Європи та економіки США", – резюмував геополітик.