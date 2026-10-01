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Економіка

"Укрнафта" за 9 міс.-2026 реалізувала 1 млрд літрів пального, перевищивши загальний результат 2025р.

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"Укрнафта" за 9 міс.-2026 реалізувала 1 млрд літрів пального, перевищивши загальний результат 2025р.

Найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA з січня по вересень 2026 року реалізувала мільярд літрів пального, повідомили у пресрелізі АТ "Укрнафта" в четвер.

"Для порівняння: за весь 2025 рік реалізація мережі становила майже мільярд літрів. Цього року цей показник вдалося перевищити вже за дев'ять місяців", – йдеться у документі.

Як зазначив голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура, за вказаним результатом – щоденна робота великого колективу UKRNAFTA: операторів, касирів, заправників, логістів, менеджменту мережі та всіх, хто забезпечує стабільну роботу АЗК по всій країні. "Дякую нашим клієнтам. Мільярд літрів – це насамперед мільйони ваших заправок і ваша довіра до UKRNAFTA", – наголосив він.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

#пальне #реалізація #укрнафта
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