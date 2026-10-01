SOCAR дозволила за жовтого рівня тривоги самостійну заправку авто за допомогою спецсервісів

Мережа АЗК SOCAR дозволила своїм клієнтам заправляти авто під час жовтого сигналу тривоги самостійно за допомогою спеціальних сервісів, без залучення персоналу.

"Безпека гостей і персоналу була й залишається нашим пріоритетом, але якщо з певних причин ви маєте потребу заправитися під час жовтого рівня тривоги, це можна зробити за допомогою сервісу SOCAR Pay, без допомоги персоналу", – повідомила мережа у своєму Facebook у четвер, закликавши враховувати персональну відповідальність у разі перебування на території АЗК під час тривоги.

При цьому SOCAR наголосила, що у випадку оголошення червоного рівня загрози послуга заправки через SOCAR Pay буде недоступна.

Як повідомлялося, РФ активізувала удари по мережам АЗК. Зокрема, 28 вересня мережа АЗК OKKO повідомила про пошкодження ударами РФ одного з її комплексів у Києві.

За кілька днів перед цим в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко зазначав, що за останні тижні російські війська вшосте атакувати автозаправні комплекси ПАТ "Укрнафта".

Повідомлялося також про влучання у нафтобази мережі WOG.

UKRNAFTA, яка закривається під час жовтого та червоного рівня тривоги, нещодавно заявила про плани першочергово обладнати укриттями 13 АЗК, розташованих у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Також станом кінець вересня вона захистила габіонами 25 об'єктів UKRNAFTA у столичному регіоні.