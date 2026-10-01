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Економіка

Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною набрала чинності

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Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною набрала чинності

Угода про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки, яка передбачає звільнення від сплати мита або надання знижених ставок, набрала чинності з 1 жовтня, повідомила Державна митна служба (ДМС) в телеграм-каналі.

ДМС нагадує, що угоду було укладено 3 лютого 2022 року в Києві та ратифіковано законом України від 14 липня 2026 року.

Держмитслужба звертає увагу, що передбачені угодою тарифні преференції починають застосовуватися у різні терміни: для українського експорту до Туреччини – з 1 жовтня 2026 року, для імпорту товарів турецького походження в Україну – з 1 січня 2027 року.

"Відповідно при експорті товарів з України до Туреччини з 1 жовтня 2026 року застосовуватимуться коди тарифних преференцій "429" – скасування експортного мита та "430" – тарифна квота на експорт. Водночас для імпорту товарів походженням з Туреччини з 1 січня 2027 року застосовуватимуться коди тарифних преференцій "429" – скасування або зниження мита та "430" – тарифна квота на імпорт", – зазначається у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що для отримання преференційного режиму важливим є підтвердження походження товару, а доказом походження можуть бути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація про походження.

Згідно з відомчим митним класифікатором будуть використовуватися такі коди документів для доказів преференційного походження товарів: "0954" – для сертифіката з перевезення товару EUR.1; "7012" – для декларації про походження, складеної уповноваженим експортером відповідно до положень статті 22 Доповнення I до Конвенції Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Для декларації про походження, складеної експортером на будь-яку партію товару, що складається з однієї або більше одиниць упаковки, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує EUR6 тис. буде використовуватись код "7016".

Як повідомлялось, після ратифікації у липні парламентом угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, тодішній міністр економіки Олексій Соболев уточнював, що для українських товарів угодою передбачається повна лібералізація для 84% груп товарів і тарифні квоти для 6% груп товарів, в рамках яких нульова або знижена ставка мита застосовується у рамках квоти.

#туреччина #торгівля #режим
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