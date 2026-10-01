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Економіка

"Укрзалізниця" тестує комбіноване сполучення "поїзд + автобус" у прифронтових регіонах

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"Укрзалізниця" тестує комбіноване сполучення "поїзд + автобус" у прифронтових регіонах

"Укрзалізниця" у співпраці з Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України та обласними воєнними адміністраціями з 1 жовтня реалізує пілотний проект із довезення автобусами на визначених прифронтових ділянках, щоб гарантовано зберігати рух для пасажирів на Сумщині та Харківщині.

"Таким чином, у дні, коли поїзд Укрзалізниці з міркувань безпеки не може проїхати безпосередньо до/з пункту призначення, Укрзалізницею буде організовано комбіноване сполучення – поїзд + автобус. У разі затримок вони чекатимуть один на одного, а моніторингові центри Укрзалізниці відстежуватимуть будь-які загрози", – повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що пересадкові квитки на декілька найближчих дат вже з'явилися у застосунку "Укрзалізниці". Зазначена ініціатива не впливатиме на доступність та вартість повного квитка.

#укрзалізниця #формат #сполучення #тест #автобус #поїзд
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