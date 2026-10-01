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Економіка

Ветеранський комітет Ради рекомендує збільшити на 11,4 млрд грн фінансування Мінветеранів у проєкті держбюджету-2027

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Ветеранський комітет Ради рекомендує збільшити на 11,4 млрд грн фінансування Мінветеранів у проєкті держбюджету-2027

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує збільшити на 11,4 млрд грн фінансування Міністерства у справах ветеранів в проєкті державного бюджету на 2027 рік.

За результатами розгляду проєкту державного бюджету на 2027 рік (законопроект №16000), комітет рекомендує збільшити Міністерству у справах ветеранів фінансування за бюджетними програмами "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих" – на 1,6 млрд грн; "Забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів" – на 137,5 млн грн; "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення" – на 7,4 млрд грн.

Програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи" рекомендується збільшити на 303,6 млн грн, а програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із розвитку ветеранських просторів" – на 2 млрд грн.

Проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 3,2 млрд грн або 17,8% фінансування Мінветеранів, порівняно з 2026 роком. Зокрема, на фінансування програм передбачено 20,8 млрд грн.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2027 рік", який передбачає доходи в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. На сектор безпеки і оборони запропоновано спрямувати майже 4,89 трлн грн (43,8% ВВП), що на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом 2026 року.

Комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міністерства освіти і науки в проєкті держбюджету-2027; Комітет Ради з питань правової політики рекомендує збільшити видатки органам державної та судової влади на 19,3 млрд грн; Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче збільшення майже на 3,6 трлн грн видатків сектору безпеки і оборони.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#парламент #мінветеранів #фінансування
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