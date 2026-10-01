Соціальний комітет Ради рекомендує підвищити мінімальну зарплату до 12 тис. грн у 2027р

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує підвищити у 2027 році мінімальну заробітну плату до 12 тис. грн, а прожитковий мінімум збільшити майже втричі.

За результатами розгляду проєкту державного бюджету на 2027 рік (законопроєкт №16000), комітет зазначив, що на сьогоднішній день розміри законодавчо встановленого прожиткового мінімуму вже є нижчими від фактичного прожиткового мінімуму у 2,7–3,6 рази.

"Зазначене свідчить про його цілковиту неспроможність забезпечити нормальне функціонування організму людини, збереження її здоров'я, задовольнити основні соціальні і культурні потреби особистості, а відтак – забезпечити реалізацію державної конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень, що в умовах воєнного стану лише поглиблює соціальну прірву в країні, сприяє збільшенню кількості крайніх форм бідності та поширенню міграційних настроїв серед населення", – йдеться у висновках.

У зв'язку з цим, комітет пропонує становити з 1 січня 2027 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 8 781 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – 7 735 грн; дітей віком від 6 до 18 років – 9 874 грн; працездатних осіб – 9 241 грн; осіб, які втратили працездатність, – 7 344 грн.

В проєкті держбюджету-2027 пропонується дещо нижчі показники, зокрема: прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3 559 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – 3 124 грн; дітей віком від 6 до 18 років – 3 895 грн; працездатних осіб – 3691 грн; осіб, які втратили працездатність, – 2 878 грн.

Крім того, комітет рекомендує установити з 1 січня 2027 року мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 12 тис. грн, замість пропонованої 9 546 грн в проєкті держбюджету-2027.

Серед іншого, пропонується встановити, що у 2027 році забороняється збільшення розміру заробітної плати (грошового забезпечення) для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери і державних органів.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2027 рік", який передбачає доходи в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. На сектор безпеки і оборони запропоновано спрямувати майже 4,89 трлн грн (43,8% ВВП), що на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом 2026 року.

Комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міністерства освіти і науки в проєкті держбюджету-2027; Комітет Ради з питань правової політики рекомендує збільшити видатки органам державної та судової влади на 19,3 млрд грн; Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче збільшення майже на 3,6 трлн грн видатків сектору безпеки і оборони.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради вважає вважає, що розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом в проєкті держбюджету на 2027 рік матиме негативний вплив на життєвий рівень значної кількості населення України.