Україна планує відкрити ринок послуг залізничного транспорту на європейській колії у 2031р – постанова Кабміну

Відкриття ринку послуг залізничного транспорту на мережі залізничної колії завширшки 1435 мм (європейська колія) має відбутися у 2031 році, тоді як на українській колії 1520 мм – після завершення перехідних періодів, узгоджених у межах переговорів про вступ України до ЄС за переговорним розділом 14 "Транспортна політика", але не раніше скасування воєнного стану в Україні.

Відповідний План заходів з реалізації Дорожньої карти з питань реформи залізничного транспорту України Кабінет Міністрів затвердив постановою №975 від 23 вересня та опублікував на урядовому порталі.

Згідно з ним, у грудні наступного року має запрацювати незалежне Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті (National Investigation Body, NIB).

На січень 2027 року також заплановано забезпечення умов для запуску центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту, який виконує функції національного органу з безпеки на транспорті (National Safety Authority, NSA).

Нарешті утворення Національної комісії, що здійснює регулювання транспорту, передбачається лише наприкінці 2029 року після проходження перед цим у Верховній Раді законопроєкту "Про ринок послуг залізничного транспорту".

Після реалізації в цьому та наступному році запущеного у лютому експериментального проєкту щодо запровадження механізму державного замовлення (PSO) на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні укладення першого такого договору PSO, але на перевезення пасажирів у далекому сполученні, заплановано на грудень 2027 року. Умовою є прийняття до того часу відповідного закону Верховною Радою.

Відтак, коли ринок послуг залізничного транспорту буде відкрито, тобто з 2031 року для європейської колії, план передбачає можливість укладення довгострокових договорів PSO строком до 15 років.

Щодо реформування "Укрзалізниці" ("УЗ"), то на грудень наступного року заплановано організаційне та облікове відокремлення діяльності з управління інфраструктурою від залізничних перевезень, а також затвердження цільової корпоративної моделі "УЗ" для функціонування в умовах відкритого ринку послуг залізничного транспорту. Впроваджуватися ця модель буде з грудня 2029 року.

Окрім того до кінця цього року "Укрзалізниця", яка з січня перебуває у дефолті через невиконання зобов'язань за єврооблігаціями, має затвердити середньостроковий план фінансової стійкості, що включає стратегію управління та розпоряджання непрофільними активами. До кінця наступного року має бути проведено незалежний аудит систем внутрішнього контролю, зокрема функцій комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, закупівель та запобігання корупції, а також діагностичний аудит інфраструктурної мережі та інвентаризація основних засобів

На червень 2028 року заплановано розроблення та затвердження довгострокового плану розвитку залізничної інфраструктури України для узгодження із транс'європейською транспортною мережею (TEN-T), а на кінець 2030 року визначення параметрів утримання залізничної інфраструктури та укладення багаторічного договору щодо утримання та розвитку інфраструктури з оператором інфраструктури залізничного транспорту.